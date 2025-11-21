फूड-कैटरिंग के बिजनेस में है कितनी कमाई? Video देख छोड़ दोगे नौकरी, आज ही बन जाओगे हलवाई

शाहरुख खान की फिल्म रईस तो देखी ही होगी और अगर देखी होगी तो यह डायलॉग भी जरूर सुना होगा, 'अम्मी जान कहती है कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता'. सोशल मीडिया के जमाने में जहां पढ़-लिखकर लोग नौकरी कर सिर्फ घर का खर्च ही चला पा रहे हैं. वहीं, चाय वाला, वड़ा पाव वाला और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर करोड़ों रुपये कमाकर तकरीबन 1 करोड़ रुपये में आने वाली डिफेंडर कार में घूम रहे हैं. इस बीच आपको एक और धंधे की कमाई के बारे में बताते हैं, जिसे जानने के बाद आप भी इस काम पर विचार करना शुरू कर देंगे. इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट जरूर है, लेकिन कमाई इतनी की नोट गिन नहीं पाओगे.



कोई धंधा छोटा नहीं होता



दरअसल, उत्तर भारत में फिलहाल चल रहा है शादी का सीजन और इसी के साथ फूड और कैटरिंग वाले यानी हलवाई चांदी काट रहे हैं. इस वीडियो में एक कैटरिंग मालिक ने बताया है कि सीजन में उसकी कमाई करोड़ों रुपये में होती है. कैसे चलिए जानते है. इस वीडियो में बताया जा रहा है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी में फूड और कैटरिंग में 1 करोड़ रुपये का खर्च हुआ था. तो चलिए जानते हैं खाना बनाने वालों ने कितना कमाया होगा. जब कैटरिंग वाले से पूछा गया कि क्लाइंट की डिमांड पर बनाते हैं और आपका खुद का मेन्यू डिसाइड है? इस पर कैटरिंग मालिक ने बताया, 'क्लाइंट जितना अमीर है, उसके हिसाब से मैन्यू बनाते हैं, नहीं तो नॉर्मल लोगों के लिए हमारा खुद का मेन्यू होता है'.

देखें Video:



कैटरिंग में करोड़ों का बिजनेस

यहीं नहीं, अभी और सुनिए. कैटरिंग मालिक ने बताया कि एक प्लेट का दाम 550 से शुरू होता है, मैंने हाइएस्ट टेंडर 40 से 50 लाख का लिया है, सीजन में 100 से ज्यादा हलवाई काम करते हैं, नॉर्मल सीजन में 50 हलवाई, एक हलवाई को 35 हजार रुपये सैलरी देते हैं, एक शादी का एवरेज आप कितना कमा लेते हैं? कैटरिंग वाले ने बताया 20 से 25 फीसदी. इस शादी से आप कितना कमा रहे हो? तो बताया 60 से 70 हजार रुपए. इसका मतलब एक सीजन में 150 शादी कराते हो तो ये हुआ 150x70= 10,500,000 रुपये, यानी डेढ़ करोड़ रुपये. अरे बाबा... लोग इस वीडियो को देखने के बाद यही कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. कमेंट बॉक्स में कईयों की आंखे फटी की फटी रह गई है.

यह भी पढ़ें: विदेश में नौकरी करता है ये शख्स, इंडिया आने-जाने में खर्च होता है 10 लाख, बताई ऐसी वजह, कंट्रोल नहीं होगी हंसी

स्कूल में छोटे बच्चे ने ‘जनाब-ए-आली' पर किया धमाकेदार डांस, टीचर्स की नहीं रुकीं तालियां, बोले- जूनियर ऋतिक है

बाइक पर 20 कुर्सियां रखकर ले जाता दिखा शख्स, पोलिश महिला ने शेयर किया Video, जुगाड़ देखकर इंटरनेट हक्का-बक्का