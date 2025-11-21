टीचर बोलीं- क्लास में जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए, स्टूडेंट ने फिर जो किया, 1 करोड़ से ज्यादा ने देखा Video

बैक बेंचर को स्मार्ट, कूल और ना जाने क्या-क्या कहकर उनकी तारीफ की जाती रही है. वहीं, दुनिया की नजर में फर्स्ट बेंचर को पढ़ाकू ही माना जाता रहा है. लेकिन इस वीडियो में इस छात्र को देखने के बाद आप बैक बेंचर्स के गुण गाना बंद कर देंगे. इस फर्स्ट बेंचर छात्र ने अपनी अध्यापिका के साथ इतना बड़ा गेम कर दिया कि इसके आगे सारे बैक बेंचर्स बौने साबित हो रहे हैं. इस फर्स्ट बेंचर ने अपनी स्मार्टनेस से सभी बैंक बेंचर्स को पानी पिला दिया है. यह वीडियो इतना मजेदार है कि आप इसे शेयर किए बिना नहीं रह पाएंगे. चलिए देखते हैं आखिर क्या है वीडियो.



दुनिया का पहला जीनियस फर्स्ट बेंचर

यह वीडियो चंद सेकंड का है, लेकिन यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आप कई दिनों तक मन ही मन हंसते रहेंगे. क्योंकि यह वीडियो है ही इतना मजेदार. दरअसल, एक क्लास में कुछ छात्र-छात्रा बैठे हैं और अध्यापिका जी कहती हैं, 'जो क्लास में मूर्ख है, वो खड़ा हो जाए'. कुछ देर तक, जब कोई खड़ा नहीं होता तो फर्स्ट बेंच पर बैठा एक छात्र उठकर अध्यापिका जी के बगल में खड़ा हो जाता है. इसके बाद अध्यापिका जी पूछती हैं, 'क्या आप मूर्ख हैं? इसके बाद इस छात्र ने जो जवाब दिया, उस पर पूरी क्लास ने जोर के ठहाके लगाए. दुनिया के इस पहले स्मार्ट फर्स्ट बेंचर ने अपनी अध्यापिका जी से कहा, 'मैम मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप अकेले ही खड़ी हैं'.

देखें Video:



यूजर्स बोले- छात्र रॉक, मैडम शॉक्ड

अब इस वीडियो ने तो सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है और फर्स्ट बेंचर्स समाज में खुशी का माहौल है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'गेम चेंजर बॉय'. दूसरा लिखता है, 'छात्र रॉक, मैडम शॉक्ड'. तीसरे ने लिखा है, 'बड़े .... हो बेटा'. चौथा लिखता है, 'दुनिया का पहला जीनियस फर्स्ट बेंचर'. एक और लिखता है, 'भाई की वजह से फर्स्ट बेंचर्स की समाज में इज्जत बढ़ गई है'. इस वीडियो का कमेंट बॉक्स लाफिंग इमोजी से भरा पड़ा है. तकरीबन 4 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं और व्यूज की बात करें तो वो 10 मिलियन यानी 1 करोड़ को पार कर चुके हैं.

