विज्ञापन
विशेष लिंक

रफ़्तार 180 KM/H, पर पानी की बूंद भी न गिरी... वंदे भारत के इस ट्रायल को जरा एक बार देख लीजिए

रेल मंत्री ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'आज रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा वंदे भारत स्लीपर का परीक्षण किया गया. यह कोटा-नागदा खंड पर 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली. हमारे स्वयं के जल परीक्षण ने इस नई पीढ़ी की ट्रेन की तकनीकी विशेषताओं को प्रदर्शित किया.'

Read Time: 2 mins
Share
रफ़्तार 180 KM/H, पर पानी की बूंद भी न गिरी... वंदे भारत के इस ट्रायल को जरा एक बार देख लीजिए
  • रेलवे की नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने सवाई कोटा–नागदा सेक्शन पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की.
  • मंत्री ने बताया कि रेल सुरक्षा आयुक्त ने वंदे भारत स्लीपर का परीक्षण कोटा-नागदा खंड पर सफलतापूर्वक पूरा .
  • ट्रायल के दौरान ट्रेन में रखे पानी के गिलास 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में भी पूरी तरह स्थिर रहे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारतीय रेलवे की नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने ट्रायल रन के दौरान 180 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल कर इतिहास रच दिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह ट्रायल सवाई कोटा–नागदा सेक्शन पर किया गया.

रेल मंत्री ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'आज रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा वंदे भारत स्लीपर का परीक्षण किया गया. यह कोटा-नागदा खंड पर 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली. हमारे स्वयं के जल परीक्षण ने इस नई पीढ़ी की ट्रेन की तकनीकी विशेषताओं को प्रदर्शित किया.'

वीडियो में दिखाया गया है कि जब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ट्रायल के दौरान 180 की स्पीड से पटरियों पर दौड़ रही थी, तब केबिन में मौजूद कर्मचारी इसका वीडियो बना रहा होता है. ट्रेन के केबिन में स्पीडोमीटर के ठीक सामने पानी की 4 गिलास रखी होती है. जिसमें पानी भरा होता है. लेकिन 180 की रफ्तार में ट्रेन के दौड़ने के बावजूद भी एक बूंद भी पानी का छलकता नहीं है. वीडियो में आप देखेंगे कि ट्रेन की स्पीड स्पीडोमीटर में दिखाता है.

ट्रेन में सफर करने वालों के लिए गुड न्यूज! ऐसे बुक कीजिए टिकट मिलेगा अतिरिक्त डिस्टकाउंट

स्पीडोमीटर में 0-200 तक की स्पीड है और वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान, रफ्तार का कांटा 180 पर होता है. इस रफ्तार में भी ट्रेन के अंदर रखे पानी के तीनों ग्लास से ज़रा भी हिलते नहीं हैं. करीब 24 सेकंड की यह फुटेज अब इंटरनेट पर वायरल हो रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indian Railways, Vande Bharat Sleeper Train, Vande Bharat Train Trial Run
Get App for Better Experience
Install Now