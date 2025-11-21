पोती बोली- मेरे मंगेतर को ये मत बोलना की वो खूबसूरत नहीं, दादी ने फिर जो कहा, वायरल हो गया धांसू जवाब

दादी-नाती/पोती का रिश्ता हमेशा प्यारा और मस्तियों से भरा होता है. लेकिन कुछ दादियां ऐसी होती हैं जिनके मज़ाक और बेबाक बोल पूरी सोशल मीडिया को हंसा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंस्टाग्राम पर धमाल मचा रहा है, जिसमें दिल्ली की एक “बैडी दादी” अपने सैवेज अंदाज़ से पूरे इंटरनेट को एंटरटेन कर रही हैं.

दादी के कमेंट से पोती हो गई शर्मिंदा

वीडियो में एक लड़की अपनी दादी के साथ कार में बैठी दिखती है. बातों ही बातों में वह दादी को कहती है, "उसको ये मत बोलना की तू खूबसूरत नहीं है. उसको बोलना की तू खूबसूरत है". इस पर दादी का जवाब आता है- "काला होगा को काला ही कहूंगी मैं तो. गोरा होगा तो गोरा ही कहूंगी. तेरे जैसा तो होना चाहिए.” दादी की यह लाइन सुनते ही पोती शरमा जाती है और हंसते हुए कहती है- “मेरी दादी शुरु कर दी.” वीडियो के टेक्स्ट में भी लिखा है—“उसे बताया कि हम मेरे मंगेतर से मिल रहे हैं.”

सोशल मीडिया पर छा गई ‘बैडी दादी'

पोस्ट होते ही यह वीडियो वायरल हो गया और लाखों व्यूज़ हासिल कर चुका है. कमेंट सेक्शन दादी की तारीफों से भरा पड़ा है, लोग उन्हें “अल्टीमेट बैडी दादी”, “Approved Baddie” और “No Filter Queen” कहकर प्यार दे रहे हैं. कुछ लोग बोले- यह नस्लीय सोच है. जहां कई लोग दादी की बेबाकी पर फिदा हो गए, वहीं कुछ यूज़र्स ने “काला–गोरा” वाले कमेंट पर नाराज़गी भी जताई. कमेंट्स में लिखा गया- काले की कहीं इज्जत नहीं. कुछ यूज़र्स का मानना है कि समाज को अब पुरानी सुंदरता की परिभाषा से बाहर आना चाहिए.

वीडियो सिर्फ मज़ाक था

पोस्ट में लड़की ने साफ लिखा- दादी का यह कमेंट सिर्फ मज़ाक का हिस्सा था. दिल्ली की यह “बैडी दादी” अपने बेबाक और मज़ेदार अंदाज़ से सोशल मीडिया स्टार बन चुकी हैं. उनका यह सैवेज जवाब लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ-साथ इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

