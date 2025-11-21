मुस्लिम देश में कृष्ण के भक्त, बसा दिया नया वृंदावन धाम, गौशाला-लाइब्रेरी भी, Video देख सब कहने लगे- हरी बोल

New Vrindavan in Kazakhstan: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो आपको खुश कर सकता है. इस वीडियो में बताया गया है कि एक मुस्लिम देश में एक ऐसा शहर बसा हुआ है, जहां हिंदू धर्म की मान्यता है. इस शहर में कृष्ण भक्त हैं और तरह-तरह के धर्म के लोग यहां बने एक हिंदू मंदिर में आते हैं और सनातन धर्म के बारे में पढ़ते हैं. इस वीडियो में शख्स ने यह भी बताया कि यहां एक लाईब्रेरी भी है और विदेशी लोग यहां सनातन धर्म से जुड़ी तरह-तरह किताबें भी पढ़ते हैं. दरअसल इस देश का नाम कजाकिस्तान है और यहां कृष्ण भक्त की भरमार है. यहां बसे एक शहर का नाम न्यू वृंदावन धाम है.



मुस्लिम देश में भगवान कृष्ण का मंदिर



कजाकिस्तान के रहने वाले अलेक्जेंडर खाकीमोव बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं और उन्होंने ही वहां न्यू वृंदावन नाम से एक शहर बसाया है. इन्होंने ही वहां हिंदू धर्म का प्रचार-प्रसार किया और धीरे-धीरे लोग इनसे जुड़ने लगे. इन्होंने भगवद गीता का भी प्रचार किया और इन्हें अब चैतन्य चंद्रा चरण दास प्रभु जी के नाम से जाना जाता है. इन्होंने पहले यहां एक कम्यूनिटी बनाई और फिर एक मंदिर का निर्माण किया. यहां एक गौशाला भी बनाई और अब अलग-अलग धर्म के लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं और यहां धर्म का पाठ पढ़ रहे हैं. इस वीडियो पर लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं.

देखें Video:

लोगों के आ रहे ऐसे कमेंट्स

इस वीडियो पर कईयों ने इस कृष्ण भक्त के लिए तालियां बजाई हैं, तो कईयों का मानना है कि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं. एक यूजर लिखता है, 'हमारे देश में हिंदू धर्म मजबूत होना चाहिए'. दूसरा यूजर लिखता है, 'हमारे देश को पहले एकता की जरूरत है'. तीसरा लिखता है, 'कृष्ण भगवान सबके भगवान है और चौथे ने लिखा है, 'बोल हरी'. एक और लिखता है भक्ति में ही शक्ति है. वहीं, कई यूजर्स ऐसे भी हैं, जो विदेश में रहते हैं और बता रहे हैं कि उनके इलाकों में भी मंदिर हैं और वहां लोग पूजा करने आते हैं. इस वीडियो को 35 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है और लोग लगातार कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.

