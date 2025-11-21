विदेश में नौकरी करता है ये शख्स, इंडिया आने-जाने में खर्च होता है 10 लाख, बताई ऐसी वजह, कंट्रोल नहीं होगी हंसी

विदेश में नौकरी करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है. खासकर उनके लिए जिनका बड़ा कुनबा होता है, क्योंकि विदेश में अकेला नौकरी करने वाला शख्स अपनी फैमिली को याद कर भावुक हो ही जाता है और जब ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने घर जाता है तो वो इस बात की चिंता भी नहीं करता है कि उसका कितना खर्चा होगा. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक इंडियन बता रहा है कि जब वह अपने घर जाता है तो 8 से 10 लाख रुपये खर्चा हो जाता है. इस इंडियन ने यह भी बताया कि उसके ऑफिस वाले पूछते है कि भारत से आने-जाने में तो 2 से 2.50 लाख रुपये लगते है फिर इतना खर्चा कहां हो जाता है तो इस पर इंडियन ने अपनी मम्मी के ऐसे-ऐसे खर्चा गिनाए जिनके सुनकर आपकी हंसी छूट जाएगी.



'मम्मी को नहीं रोक सकते'

वीडियो में भारतीय मूल का यह विदेशी कर्मचारी बताता है, 'मेरे दोस्त पूछते हैं एक बार इंडिया आने-जाने में आप और आपकी पत्नी का कितना खर्चा हो जाता है, तो मैंने कहा कि लगभग 10 लाख रुपये, मेरा दोस्त इस पर शॉक्ड हो गया और पूछा ऐसे कैसे, इतना खर्चा हो गया, तो उसने बताया, मेरी मां जमीन खरीद लेती हैं, नया फ्लोर बनवा लेती है, नया समर्सिबल लगवा लेती है, नीचे फ्लोर में एसी लगेगा, जहां हम रहते ही नहीं है, तो इन्हीं सब के चक्कर में हर बार का खर्चा इतना ही हो जाता है, मम्मी को रोकने से नहीं रोक सकते'. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'मम्मी का क्या करें यार मानती ही नहीं हैं'. इस वीडियो पर लोग भी बहुत मजेदार कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.

देखें Video:



लोगों के मजेदार कमेंट्स

इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'विदेशी कमाई घरवालों के लिए कुबेर का खजाना है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'मां-बाप अपने बच्चों को एटीएम मशीन समझ रहे हैं'. तीसरा यूजर लिखता है, 'बच्चे जब लायक बन जाते हैं तो तब मां-बाप अपनी विश पूरी करते हैं'. एक और लिखता है, 'भाई 10 लाख में ना तो नेक्स्ट फ्लोर बने और ना हीं जमीन आ सकती'. एक अन्य ने लिखा है, 'भाई मम्मी जी नहीं रुकेंगी तुम अपनी मेहनत को और बढ़ाओ'. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कईयों ने इसे मजाकिया अंदाज में लेते हुए लाफिंग इमोजी भी शेयर किए हैं. इस वीडियो को 6 लाख से ज्यादा लोग लाइक भी कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें: स्कूल में छोटे बच्चे ने ‘जनाब-ए-आली' पर किया धमाकेदार डांस, टीचर्स की नहीं रुकीं तालियां, बोले- जूनियर ऋतिक है

बाइक पर 20 कुर्सियां रखकर ले जाता दिखा शख्स, पोलिश महिला ने शेयर किया Video, जुगाड़ देखकर इंटरनेट हक्का-बक्का

ऐसी ट्रेन तो जापान-चीन में भी नहीं देखी! वंदे भारत ट्रेन की सुविधाएं देख हैरान रह गया जर्मन यात्री, शेयर किया अनुभव



