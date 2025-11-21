विज्ञापन
विशेष लिंक

रात में बैंड बाजे के साथ बहन के घर पहुंचा भाई, मामा ने भांजे को ऐसे दिया बर्थडे सरप्राइज, Video इमोशनल कर देगा

वीडियो में देखेंगे कि काली शर्ट-पेंट पहने मामा ढोल वालों के साथ अपनी बहन के घर अपने भांजे को रात में बर्थडे सरप्राइज देने पहुंच गया.

Read Time: 3 mins
Share
रात में बैंड बाजे के साथ बहन के घर पहुंचा भाई, मामा ने भांजे को ऐसे दिया बर्थडे सरप्राइज, Video इमोशनल कर देगा
मामा ने भांजे को ऐसे दिया बर्थडे सरप्राइज, Video देख लोग हुए इमोशनल  

जिस तरह हर किसी की रविवार को छुट्टी नहीं होती, उसी तरह हर किसी के मामा कंस नहीं होते. फूफा के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा बदनाम है तो वो है मामा, जिसे लोगों ने मामू नाम भी दे दिया है. मामा को लोग बस भारी भरकम भात भरने के लिए ही याद करते हैं, लेकिन अगर मामा पैसे वाला होने के बाद भी अच्छा भात नहीं भरता, तो उसे खूब खरी-खरी सुनने को मिलती है, लेकिन मामा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता. अब मामा का एक और रूप देख लो, जो बहुत कम देखने को मिलता है. दरअसल, इस वीडियो में एक मामा ने अपने भांजे को बर्थडे सरप्राइज दिया है.

मामा ने दिया भांजे को सरप्राइज 
वीडियो में देखेंगे कि काली शर्ट-पेंट पहने मामा ढोल वालों के साथ अपनी बहन के घर अपने भांजे को रात में बर्थडे सरप्राइज देने पहुंच गया. ढोल वाले पूरे जोश में ढोल बजा रहे हैं और मामा के हाथ में फायर गन है, जिसे वो आसमान में लहरा रहा है. इसके अलावा मामा के हाथ में एक स्पीकर भी है, जिसमें हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बज रहा है. वहीं, एक मिकी माउस है, जिसके हाथ में मामा के प्यारे भांजे का केक है. कमाल की बात तो यह है कि मामा ढोल वालों की टोली रात 12 बजे लेकर अपनी बहन के घर पहुंच गया. गली सुनसान पड़ी है और बस मामा के साथ ढोल वाले ही दिख रहे हैं. वहीं, जिस बच्चे का बर्थडे वो फायर गन चल रहा है.

देखें Video:
 

वीडियो पर आए इमोशनल कमेंट्स  

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर आने वाले कमेंट्स थोड़े भावुक भी कर रहे हैं. क्योंकि ढोल बजाने वालों में एक बच्चा भी शामिल है. इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'एक बच्चा दूसरे बच्चे के बर्थडे पर ढोल बजा रहा है, क्या बीत रही होगी उस पर'. दूसरा लिखता है, 'हर मामा कंस नहीं होता'. तीसरे ने लिखा है, 'मेरे मामा को तो मेरा बर्थडे तक याद नहीं, सरप्राइज तो बहुत दूर की बात है'. एक और लिखता है, 'मेरा दिल तो उस बच्चे को देखकर पसीज रहा है, जो ढोल बजा रहा है'. ज्यादातर लोगों ने ढोल वाले बच्चे के लिए दरियादिली दिखाई है. इस वीडियो पर 60 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं.

यह भी पढ़ें: टीचर बोलीं- क्लास में जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए, स्टूडेंट ने फिर जो किया, 1 करोड़ से ज्यादा ने देखा Video

मुस्लिम देश में कृष्ण के भक्त, बसा दिया नया वृंदावन धाम, गौशाला-लाइब्रेरी भी, Video देख सब कहने लगे- हरी बोल

पोती बोली- मेरे मंगेतर को ये मत बोलना की वो खूबसूरत नहीं, दादी ने फिर जो कहा, वायरल हो गया धांसू जवाब



 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Reels, Mama Bhanja Video, Birthday Celebration
Get App for Better Experience
Install Now