रात में बैंड बाजे के साथ बहन के घर पहुंचा भाई, मामा ने भांजे को ऐसे दिया बर्थडे सरप्राइज, Video इमोशनल कर देगा

जिस तरह हर किसी की रविवार को छुट्टी नहीं होती, उसी तरह हर किसी के मामा कंस नहीं होते. फूफा के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा बदनाम है तो वो है मामा, जिसे लोगों ने मामू नाम भी दे दिया है. मामा को लोग बस भारी भरकम भात भरने के लिए ही याद करते हैं, लेकिन अगर मामा पैसे वाला होने के बाद भी अच्छा भात नहीं भरता, तो उसे खूब खरी-खरी सुनने को मिलती है, लेकिन मामा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता. अब मामा का एक और रूप देख लो, जो बहुत कम देखने को मिलता है. दरअसल, इस वीडियो में एक मामा ने अपने भांजे को बर्थडे सरप्राइज दिया है.



मामा ने दिया भांजे को सरप्राइज

वीडियो में देखेंगे कि काली शर्ट-पेंट पहने मामा ढोल वालों के साथ अपनी बहन के घर अपने भांजे को रात में बर्थडे सरप्राइज देने पहुंच गया. ढोल वाले पूरे जोश में ढोल बजा रहे हैं और मामा के हाथ में फायर गन है, जिसे वो आसमान में लहरा रहा है. इसके अलावा मामा के हाथ में एक स्पीकर भी है, जिसमें हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बज रहा है. वहीं, एक मिकी माउस है, जिसके हाथ में मामा के प्यारे भांजे का केक है. कमाल की बात तो यह है कि मामा ढोल वालों की टोली रात 12 बजे लेकर अपनी बहन के घर पहुंच गया. गली सुनसान पड़ी है और बस मामा के साथ ढोल वाले ही दिख रहे हैं. वहीं, जिस बच्चे का बर्थडे वो फायर गन चल रहा है.

देखें Video:



वीडियो पर आए इमोशनल कमेंट्स

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर आने वाले कमेंट्स थोड़े भावुक भी कर रहे हैं. क्योंकि ढोल बजाने वालों में एक बच्चा भी शामिल है. इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'एक बच्चा दूसरे बच्चे के बर्थडे पर ढोल बजा रहा है, क्या बीत रही होगी उस पर'. दूसरा लिखता है, 'हर मामा कंस नहीं होता'. तीसरे ने लिखा है, 'मेरे मामा को तो मेरा बर्थडे तक याद नहीं, सरप्राइज तो बहुत दूर की बात है'. एक और लिखता है, 'मेरा दिल तो उस बच्चे को देखकर पसीज रहा है, जो ढोल बजा रहा है'. ज्यादातर लोगों ने ढोल वाले बच्चे के लिए दरियादिली दिखाई है. इस वीडियो पर 60 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं.

