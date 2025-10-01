विज्ञापन
जब भारत-पाकिस्तान मैच के लिए थम गया नवरात्रि सेलिब्रेशन, Video देख लोग बोले- सच में रोंगटे खड़े करने वाला पल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो देश में क्रिकेट के प्रति प्रेम की गहराई को दिखाता है, जहां नवरात्रि का जश्न आखिरी कुछ गेंदों के लिए कुछ देर के लिए रोक दिया गया था.

जब भारत-पाकिस्तान मैच के लिए थम गया नवरात्रि सेलिब्रेशन, Video देख लोग बोले- सच में रोंगटे खड़े करने वाला पल
जब भारत-पाकिस्तान मैच के लिए थम गया नवरात्रि सेलिब्रेशन, देखें Video

पाकिस्तान के खिलाफ रविवार (28 सितंबर) को भारत ने जीत दर्ज करते हुए रिकॉर्ड नौवां एशिया कप खिताब अपने नाम कर लिया. रिंकू सिंह ने टूर्नामेंट में अपनी पहली और एकमात्र गेंद पर चौका जड़कर जीत सुनिश्चित की और पूरे देश को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया. अब, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो देश में क्रिकेट के प्रति प्रेम की गहराई को दिखाता है, जहां नवरात्रि का जश्न आखिरी कुछ गेंदों के लिए कुछ देर के लिए रोक दिया गया था.

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे "नवरात्रि x भारत बनाम पाकिस्तान" टाइटल वाले इस वीडियो में ट्रेडिशनल कपड़ों में सजे-धजे श्रद्धालु नवरात्रि का जश्न मनाते दिख रहे हैं. जैसे ही मैच का अंतिम ओवर शुरू हुआ, दर्शक स्क्रीन की ओर ध्यान से देखने लगे और प्रार्थना करने लगे कि नतीजा भारतीय टीम के पक्ष में आए.

यह प्रार्थना जल्द ही स्वीकार हो गई जब रिंकू ने हारिस रऊफ की गेंद पर मिडविकेट के ऊपर से चौका जड़ा और दर्शक खुशी से झूम उठे. मंच पर गायकों ने भक्ति गीत गाना शुरू कर दिया और बैंड ने विजयी भाव से ढोल और ड्रम बजाना शुरू कर दिया.

वायरल वीडियो यहां देखें:

'रोंगटे खड़े कर देने वाला'

पिछले अपडेट तक, वीडियो को 1.5 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका था और हज़ारों कमेंट्स आ चुके हैं. एक यूज़र ने लिखा, "क्रिकेट एक भावना है. बहुत सही कहा," जबकि दूसरे ने लिखा, "यह सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है. शाबाश, भारतीय क्रिकेट टीम." तीसरे ने लिखा, "काश मैं वहां होता. एनर्जी कमाल की है."

भारत ने टूर्नामेंट तो जीत लिया, लेकिन पुरस्कार समारोह में उस समय अजीबोगरीब मोड़ आ गया जब पाकिस्तान के मंत्री और एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ट्रॉफी लेकर कार्यक्रम स्थल से चले गए. भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, जिन्होंने कई मौकों पर भारत के खिलाफ ज़हर उगला है.

