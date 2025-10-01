पालतू डॉगी की तस्वीर ऑटो में सजाकर रखता है ये ऑटो ड्राइवर, कहानी सुन इमोशनल हुए लोग, पोस्ट वायरल

बेंगलुरु में एक ऑटो यात्री यह देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि एक ड्राइवर अपने ऑटो में अपने दिवंगत पालतू कुत्ते की तस्वीर लेकर चल रहा था. यात्री ने रेडिट पर अब एक पोस्ट में यह तस्वीर साझा की है, जो अब वायरल हो रही है. यह पोस्ट रेडिट के r/IndianPets सबरेडिट पर "एक ऑटो ड्राइवर जो अपने दिवंगत कुत्ते की तस्वीर रोज़ाना अपने साथ रखता है!" कैप्शन के साथ पोस्ट की गई है.
रेडिट यूज़र ने शेयर की तस्वीर
इस घटना को शेयर करते हुए रेडिट यूज़र ने लिखा, "मैं इस घटना के 5 महीने बाद पोस्ट कर रहा हूं. मैं अपनी समर इंटर्नशिप के लिए बैंगलोर आया था. मैंने एक ऑटो बुक किया और उस शख्स से कहा कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा. जब मैं पहुँचा, तो देखा कि वह गली के कुत्तों को बिस्कुट खिला रहा था. पार्ले-जी नहीं!"
यूज़र ने आगे कहा, "अब सबसे प्यारी बात यह है कि उसने अपनी ऑटो के आगे एक कुत्ते की तस्वीर चिपका रखी थी. यह उसका पालतू जानवर था जिसकी एक महीने पहले ही मौत हो गई थी. वह प्यारा कुत्ता सिर्फ़ चार महीने का था. एक बड़े डॉग लवर होने के नाते, यह बात मेरे दिल को छू गई."
उन्होंने आगे बताया, "सफ़र के अंत में, मैंने उसे कुत्तों के लिए और बिस्कुट खरीदने के लिए 100 रुपये अतिरिक्त दिए. पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि यह तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन प्यारे जानवरों के लिए है जिन्हें तुम खाना खिलाते हो, तो उसने ले लिए. यह एक छोटा सा पल था, लेकिन यह मेरे ज़हन में हमेशा के लिए रह गया."
भावुक हुए यूजर्स
इस पोस्ट पर ऑनलाइन यूज़र्स की भावुक प्रतिक्रियाएं सामने आईं. एक यूज़र ने कहा, "कृपया मुझे इस शख्स का डिटेल बताएं. जब भी मैं बैंगलोर में अपने घर जाऊंगा, तो मैं सभी कामों के लिए सिर्फ़ उसकी सेवाओं का उपयोग करके उसका समर्थन करने की कोशिश करूंगा. ऐसे लोग अनमोल होते हैं. हमें उनका उत्साहवर्धन और समर्थन करना चाहिए."
एक अन्य यूज़र ने कहा, "आज इंटरनेट पर मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ देखी, वह यही थी." एक यूज़र ने कहा, "मेरी आंखें भर आईं. बेचारा पिल्ला. मुझे पता है कि इस शख्स ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया होगा." एक अन्य यूज़र ने कहा, "इसने मेरा दिन बना दिया. कल सबसे पहले, मैं अपने माता-पिता के बटुए के साथ रियो (उनके पालतू कुत्ते) की तस्वीर अपने बटुए में छपवाऊंगा. इस पोस्ट के लिए भगवान का शुक्र है, यह एक अच्छा रिमांइडर है." वास्तव में, छोटे लेकिन सार्थक बदलाव लाने के लिए दयालुता ही काफ़ी होती है.
