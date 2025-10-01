विज्ञापन
नदी पार कर रहा था शेर, तभी पीछे से आफत बनकर आया हिप्पो, जंगल के राजा का फिर जो हाल हुआ, किसी ने सोचा नहीं था

सोशल मीडिया पर शेर और हिप्पो का रोमांचक वीडियो वायरल हो रहा है. नदी पार करते वक्त शेर पर हिप्पो ने हमला कर दिया. वीडियो देखकर लोग बोले- जंगल में असली ताकतवर वही है जो मौके पर हावी हो जाए.

नदी पार कर रहा था शेर, तभी पीछे से आफत बनकर आया हिप्पो, जंगल के राजा का फिर जो हाल हुआ, किसी ने सोचा नहीं था
नदी पार कर रहा था शेर, तभी पीछे से आफत बनकर आया हिप्पो

जंगल के वीडियो अक्सर रोमांचक होते हैं, लेकिन इस बार की वायरल क्लिप दर्शकों को हैरान कर रहा है. इसमें एक शेर नदी पार करने की कोशिश कर रहा था. तभी अचानक पीछे से एक हिप्पो आ जाता है, जिसने बिना देर किए उस पर हमला बोल दिया. शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन इस वीडियो में हालात बिल्कुल उलटे दिखे. पानी में मौजूद हिप्पो ने अपने विशाल जबड़ों और ताकत से शेर को डराकर भगा दिया. वीडियो में शेर पानी से बाहर निकलने के लिए मशक्कत करता नज़र आया.

शेर के पीछे पड़ा हिप्पो

वायरल हो रहे इस 44 सेकंड के वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शेर नदी पार करने की कोशिश कर रहा है, कि तभी पीछे से एक विशाल हिप्पो शेर के पीछे पड़ जाता है. वो बड़ी तेजी से शेर के पीछे आने लगता है. हिप्पो की इस हरकत से शेर काफी डर जाता है और अपनी जान बचाकर भागने लगता है. हिप्पो लगातार शेर का पीछा करता है और आखिरकार शेर किसी तरह से नदी से बाहर निकल आता है और खुद को सुरक्षित महसूस करता है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

इस वीडियो को Shenton Safaris नाम के यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है और वीडियो को 42 हज़ार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा– “जंगल का असली राजा कौन है, ये साफ हो गया.” तो किसी ने मजाक में कहा– “पानी में तो हिप्पो ही राजा है.” कई यूज़र्स ने यह भी कहा कि जंगल का नियम है– ताकतवर वही, चाहे शेर हो या हिप्पो.

जंगल के नियम अलग होते हैं

यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि जंगल में कोई स्थायी राजा नहीं होता. यहां हर जानवर अपनी ताकत और परिस्थिति के अनुसार हावी हो जाता है. शेर ज़मीन पर भले ही ताकतवर हो, लेकिन पानी में हिप्पो से टकराना उसके लिए मुश्किल साबित हुआ.

