बिना कपड़ों के पेड़ पर चढ़े विद्युत जामवाल, वायरल वीडियो ने मचाया बवाल, लोग बोले- टार्जन भी पत्ता पहन लेता था

विद्युत जामवाल अपनी जबरदस्त फिटनेस और अनुशासित लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. लेकिन इस बार विद्युत अपने एक वीडियो को लेकर चर्चा में आ गए हैं, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए.

विद्युत जामवाल का वीडियो हुआ वायरल
नई दिल्ली:

एक्शन स्टार विद्युत जामवाल अपनी जबरदस्त फिटनेस और अनुशासित लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो शेयर करते रहते हैं, जिनमें उनकी ट्रेनिंग और स्ट्रॉन्ग बॉडी देखने को मिलती है. लेकिन इस बार विद्युत अपने एक वीडियो को लेकर चर्चा में आ गए हैं, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. दरअसल, विद्युत जामवाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह बिना कपड़ों के पेड़ पर चढ़ते नजर आ रहे हैं. वीडियो में उनके शरीर को इमोजी की मदद से ढका गया है. वीडियो सामने आते ही यह तेजी से वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई.

वीडियो के साथ विद्युत ने दी सफाई

वीडियो शेयर करते हुए विद्युत जामवाल ने कैप्शन में बताया कि वह हर साल एक बार ‘सहज' की प्रैक्टिस करते हैं. उनके मुताबिक, सहज का मतलब है खुद को प्राकृतिक अवस्था में लाकर प्रकृति से जुड़ना. उन्होंने यह भी बताया कि वैज्ञानिक तौर पर यह अभ्यास शरीर के सेंसर्स को एक्टिव करता है और मानसिक एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है.

सोशल मीडिया पर मिला मिला-जुला रिएक्शन

जहां एक तरफ कुछ फैंस विद्युत की फिटनेस और सोच की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई यूजर्स उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “ऐसा करने की क्या जरूरत थी?” तो किसी ने मजाक में कहा, “टार्जन भी पत्ता पहन लेता था.” कुछ लोगों का कहना है कि चर्चा में बने रहने के लिए एक्टर जानबूझकर ऐसे वीडियो डालते हैं.

वर्क फ्रंट पर व्यस्त हैं विद्युत

अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो विद्युत जामवाल आखिरी बार साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म ‘मद्रासी' में नजर आए थे. अब वह जल्द ही हॉलीवुड प्रोजेक्ट ‘स्ट्रीट फाइटर' में दिखाई देने वाले हैं, जिसे लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

