VIDEO: साड़ी में किक मारतीं 'वुमनिया', ओडिशा के सुंदरगढ़ में महिलाओं का अनोखा फुटबॉल मैच

  • ओडिशा के माओगढ़ में महिलाओं ने साड़ी पहनकर फुटबॉल मैच खेलकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया
  • यह अनोखा फुटबॉल मैच सुंदरगढ़ जिले के कोएडा ब्लॉक के बडबलिजोर गांव में आयोजित किया गया था
  • इस मैच में पच्चीस से चालीस वर्ष की उम्र की महिलाओं ने साड़ी पहनकर खेल में भाग लिया
सुंदरगढ़(ओडिशा):

आपने अक्सर पुरुषों को फुटबॉल खेलते हुए देखा होगा, लेकिन इन दिनों साड़ी में फुटबॉल खेलती महिलाओं का एक वीडियो सुर्खियों में है. ये वीडियो ओडिशा के माओगढ़ का है, जहां ये अनोखा फुटबॉल मैच आयोजित किया गया. इस मैच में महिलाओं ने साड़ी पहनकर अपनी प्रतिभा और खेल के प्रति अपना लगाव दर्शाया.

इस प्रतियोगिता को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था. दूर-दराज के इलाके में इस तरह के मैच ये दिखाते हैं कि महिलाएं सिर्फ किचन तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि मैदान में भी अपना रुतबा कायम रखी हुई हैं.

वायरल वीडियो ओडिशा की सुंदरगढ़ जिले के कोएडा ब्लॉक सेंबिया पंचायत बडबलिजोर गांव का बताया जा रहा है. खिलाड़ी महिलाओं ने साबित किया कि 'नारी साड़ी में भी भारी है'.

मैच की सबसे खास बात यह रही कि इसमें 25 से 40 साल तक की महिलाएं शामिल थीं. महिलाओं ने साड़ी में भी जमकर दौड़ लगाई. कुछ ने गोल करने की कोशिश की, तो कुछ ने गोल होने से बचाया.

इसी जागरुकता को फैलाने के लिए फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने साबित किया कि वे साड़ी पहनकर सिर्फ चूल्हा-चौका तक ही सीमित नही हैं, बल्कि वे खेल के मैदान पर मैच खेलने का हुनर भी रखती हैं.
