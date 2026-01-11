डिवाइडर से हवा में उछली तेज रफ्तार कार, 1 सेकेंड देर होती तो मौत तय थी, रोंगटे खड़े कर देगा बेंगलुरु का VIDEO

Bengaluru Car Accident Video: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक भीषण सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है, जो दिखाता है कि नशे की हालत में गाड़ी चलाना कितना खतरनाक हो सकता है. इस रोड एक्सीडेंट के वीडियो में कुछ युवक सड़क किनारे आराम से मौज मस्ती और बातचीत करते दिख रहे हैं, तभी रोड के दूसरी ओर से डिवाइडर तोड़ते हुए एक कार तेज रफ्तार से आती है और धड़ाम से जाकर दूसरी ओर सड़क से भिड़ जाती है. भला हो कि डिवाइडर से कार के टकराने से हुई आवाज सुनकर युवक तुरंत ही दूसरी साइड हट गए. एक सेकेंड की भी देर हो जाती तो मौत तय थी.

हादसे का यह वीडियो 8 जनवरी 2025 की देर रात का है, जहां एक भीषण दुर्घटना में लोगों की जान जाते-जाते बच गई. जब शराब के नशे में गाड़ी चला रही एक तेज रफ्तार कार इंदिरानगर के 100 फीट रोड पर डिवाइडर को पार कर गई और एक होटल की दीवार से टकरा गई.यह घटना लगभग रात 11:35 बजे घटी, इलाके के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई.

नशे में था ड्राइवर

पुलिस के अनुसार, 42 वर्षीय डेरिक टोनी नाम का एक व्यक्ति स्कोडा कार चला रहा था और वह 18वीं मेन रोड से 100 फीट रोड की ओर तेज गति से जा रहा था.ड्राइवर जो नशे में बताया जा रहा था. वो अचानक मोड़ पर नियंत्रण खो बैठा और सीधे डिवाइडर से टकरा गया. कार ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मारी और फिर बारबेक्यू नेशन की दीवार से जा टकराई, जिससे रेस्तरां की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा.

Car Accident Bengaluru

डिनर करके बाहर निकले थे युवक

दुर्घटना के समय डिनर करने के बाद बाहर निकले कुछ युवक-युवतियां होटल के बाहर खड़े थे और आराम से बातचीत कर रहे थे. तभी कार के डिवाइडर से टकराने की तेज आवाज़ सुनकर वे सतर्क हो गए. उन्होंने उस ओर देखा और तेज रफ्तार कार को आता देख पलक झपकते ही दूसरी ओर भाग गए. उनमें से किसी को कोई चोट नहीं आई. यह हादसा रोंगटे खड़े कर देने वाला था.

Car Accident Bengaluru

पुलिस ने दर्ज किया मामला

कार ने डिवाइडर से टकराने के पहले एक दोपहिया वाहन चालक जाबिर अहमद को टक्कर मारी थी, उसे मामूली चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने बताया है कि दुर्घटना के समय कार चालक शराब के नशे में था. एक लिखित शिकायत के आधार पर जीवन भीमा नगर यातायात पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है.