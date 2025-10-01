विज्ञापन
दिव्यांग डिलीवरी बॉय ने कस्टमर को किया ऐसा मैसेज, पढ़कर रो पड़े लोग, वायरल चैट देख आप भी करेंगे तारीफ

जब सोशल मीडिया पर इस डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की चैट वायरल हुई तो लोगों ने अपना शानदार रिएक्शन दिया. चलिए जानते हैं इस पोस्ट पर लोगों ने इस डेफ एंड डंब डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के लिए क्या-क्या लिखा है,

दिव्यांग डिलीवरी बॉय ने जीता कस्टमर का दिल

Delivery Boy Message Viral: फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने अपने एक कस्टमर को ऐसा मैसेज लिखा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जोमैटो के इस कस्टमर ने इस चैट को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. यह डिलीवरी बॉय गूंगा और बहरा है, लेकिन उसने अपनी शाब्दिक भाषा से अपने कस्टमर का दिल जीत लिया है. डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने चैट में क्या-क्या लिखा है, यह सब पढ़ने के बाद आप भी उसके कायल हो जाएंगे. अब इस कस्टमर का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

गूंगे-बहरे डिलीवरी बॉय ने जीता दिल (Deaf And Mute Delivery Partner Message)
डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने मैसेज में अपने कस्टमर को लिखा, 'मैंने ऑर्डर ले लिया है, जल्द ही आपको डिलीवर कर दूंगा, नमस्ते, मैं बहरा और गूंगा हूं, मैं आपको मैसेज करूंगा, कृपया देख लीजिए'. स्तुति नाम की इस यूजर ने, जिसने एक्स पर बातचीत का स्क्रीनशॉट साझा किया, ने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा था, 'पुरुष अपने परिवार के लिए क्या नहीं करते हैं'.

डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की हो रही तारीफ (Deaf And Mute Delivery Boy)
वायरल पोस्ट को 9 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'यही कारण है कि मैं हमेशा अच्छी टिप देता हूं, पता नहीं कोई आपके लिए खाना लाने के लिए क्या-क्या झेल रहा होगा'. जबकि दूसरे ने लिखा है, 'डिलीवरी करने वाले को पानी देने जैसा एक छोटा सा इशारा भी उन्हें आराम और खुशी देता है'. तीसरे ने लिखा, 'सबसे अच्छी बात यह है कि वह ऐसी चुनौतियों के बाद भी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहाने बनाने के बजाय प्रयास कर रहा है'. चौथे यूजर ने एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के साथ अपना अनुभव साझा करते हुए बताया , 'पिछले हफ्ते, एक डिलीवरी बॉय मेरे दरवाजे पर आया, उसका एक पैर कटा हुआ था और वह बैसाखी पर था, मैंने उससे कहा कि उसे मुझे गेट पर ही फोन कर देना चाहिए था ताकि मैं ऑर्डर लेने आ सकता था, क्योंकि हमारी हाउसिंग सोसाइटी बड़ी है, जोमैटो को ऐप में डिलीवरी पार्टनर की शारीरिक स्थिति के बारे में बताना चाहिए, ताकि कस्टमर चाहें तो उनकी मदद कर सकें'.

