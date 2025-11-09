पति के सामने महिला ने बताई शादी की ऐसी वजह, सुनकर लोगों का झन्ना गया दिमाग, बोले- कुछ तो शर्म करो 'दीदी'

Viral Relationship Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में एक महिला कैमरे के सामने खुलकर कहती है कि उसने अपने पति से इसलिए शादी की, क्योंकि वो उसकी हर जरूरत पूरी करता है. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उसने साफ कहा, 'मैं अपने पति से ज्यादा अच्छी दिखती हूं.' वीडियो में महिला की ये बात सुनकर लोगों को अच्छा खासा झटका लगा. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि, ऐसे रिश्ते प्यार नहीं, एक डील बन चुके हैं.

वीडियो में महिला ने क्या कहा? (toxic marriage)

वायरल क्लिप में महिला मुस्कुराते हुए अपने पति का मजाक उड़ाती है और कहती है कि, उसने उससे शादी इसलिए की है क्योंकि वह उसे सब कुछ दिलाता है, जो वो चाहती है...चाहे वो कपड़े हों, गिफ्ट्स हों या लक्जरी चीजें. वहीं, पति शांति से उसकी बातें सुनता नजर आता है, लेकिन सोशल मीडिया पर दर्शक इसे 'टॉक्सिक रिलेशनशिप' का परफेक्ट उदाहरण बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल (woman married for money)

वीडियो के सामने आने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों की प्रतिक्रियाएं बाढ़ की तरह उमड़ पड़ीं. किसी ने लिखा, 'पैसों से खरीदी गई मोहब्बत कभी सुकून नहीं देती.' तो किसी ने कहा, 'ये शादी नहीं, सेल्फ-रेस्पेक्ट का सौदा है.' कई लोगों ने उस शख्स के प्रति सहानुभूति जताई और कहा कि, प्यार की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए.

