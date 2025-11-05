दुल्हन के सामने साली पर कैमरा फोकस करता रहा दूल्हा, जीजा की हरकत देख लोगों ने काटी मौज

Groom Viral Reel: शादी का सीजन है और सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक वेडिंग वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा हटके है, क्योंकि यहां दूल्हा कैमरा अपनी दुल्हन पर नहीं, बल्कि साली पर फोकस कर रहा था. वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा आगे की सीट पर बैठा है, सेल्फी मोड ऑन है और पीछे बैठी दुल्हन की बहनों पर कैमरा घुमाते हुए मुस्कुरा रहा है. रील के मूड में दूल्हा जैसे कह रहा हो...Smile please.

इंटरनेट पर छिड़ गई बहस (dulha viral reel)

वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर यूजर्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, 'भैया, शादी के पहले ही साली पर फोकस? घर पहुंचते ही दुल्हन रील का हिसाब करेगी.' दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, 'लगता है जीजा-साली की जोड़ी पहले से ही रील स्टार थी.' कुछ लोगों ने इसे मजेदार बताया तो कुछ ने कहा, 'थोड़ी मर्यादा भी जरूरी है, शादी के दिन ऐसा शोऑफ क्यों?'

रील कल्चर और वेडिंग ट्रेंड्स का नया कॉम्बो (jeeja sali viral)

आजकल शादी सिर्फ रिश्तों की नहीं, बल्कि रील्स की भी रस्म बन चुकी है. हर दूल्हा-दुल्हन चाहते हैं कि उनकी शादी वायरल हो जाए, लेकिन इस वीडियो ने बता दिया कि अब 'बारात निकलने से पहले भी कंटेंट क्रिएशन ऑन' रहता है. वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर लोग खूब मौज ले रहे हैं. वीडियो में ऊपर लिखा है, 'लगता है नीला ड्रम मांग रहा है.' वीडियो देख चुके एक यूजर ने लिखा, 'जहां शादी, वहां रील और जहां साली, वहां स्माइल गारंटी.'

