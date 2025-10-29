विज्ञापन
विशेष लिंक

इस प्यार को मैं क्या नाम दूं...बचपन में जिस अंकल की गोद में खेली, बड़ी होकर उसी से कर ली शादी

Unique Love Story: जिसे बचपन में 'अंकल' कहा, वही बन गया जीवनसाथी...प्यार ने तोड़ दी उम्र की दीवारें. जापान की इस अनोखी लव स्टोरी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी रिश्ते का मोहताज नहीं होता.

Read Time: 3 mins
Share
इस प्यार को मैं क्या नाम दूं...बचपन में जिस अंकल की गोद में खेली, बड़ी होकर उसी से कर ली शादी
बचपन में जिस अंकल की गोद में खेली, बड़ी होकर उसी से कर ली शादी...ये लव स्टोरी उड़ा रही है लोगों के होश

Shocking Viral Love Story: कहते हैं 'प्यार की कोई उम्र नहीं होती', लेकिन जापान की यह लव स्टोरी इस कहावत को एक नया मतलब दे रही है. यहां एक 53 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पुरानी दोस्त की 23 साल की बेटी से शादी कर ली. सोशल मीडिया पर यह कहानी इतनी वायरल हो चुकी है कि लोग इसे 'Real-Life Love is Blind' कह रहे हैं. यह कहानी कागावा प्रांत की है, जहां 53 वर्षीय मिज़ुकी (Mizuki) नाम के व्यक्ति ने अपनी दोस्त की बेटी मेगुमी (Megumi) से शादी कर ली, जो उनसे पूरे 30 साल छोटी हैं.

बचपन में गोद में खेली, बड़े होकर बन गई दुल्हन (53-year-old marries 23-year-old)

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, मिज़ुकी अक्सर अपनी दोस्त के घर आते-जाते थे. मेगुमी उस वक्त महज़ 5 साल की थीं और मिज़ुकी की गोद में खेलती थीं. किसी ने सोचा भी नहीं था कि सालों बाद वही लड़की उनकी ज़िंदगी की साथी बन जाएगी. 2022 में जब मेगुमी ने अपनी मां की दुकान में मदद करना शुरू किया, तभी उनकी मुलाकातें फिर से बढ़ीं. एक दिन तीनों ने साथ फिल्म देखने का प्लान बनाया, लेकिन मेगुमी की मां सो गईं और यूं बनी उनकी पहली अनचाही डेट.

Latest and Breaking News on NDTV

पहली डेट से शुरू हुआ इश्क, मां को नहीं था मंजूर (weird marriage japan)

मूवी के बाद दोनों डिनर पर गए. वहां मिज़ुकी की सादगी ने मेगुमी का दिल जीत लिया. फिर वह हर हफ्ते किसी न किसी बहाने उन्हें बुलाने लगीं. पहले उन्हें लगा कि यह सिर्फ सम्मान है, लेकिन जब उन्होंने मिज़ुकी को किसी और महिला से बात करते देखा तो उन्हें एहसास हुआ, वो उनसे प्यार कर बैठी हैं. जब मेगुमी ने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कही, तो दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया. हालांकि, मेगुमी की मां इस रिश्ते से नाखुश थीं, लेकिन प्यार अपनी राह खुद बना लेता है.

मां भी पिघली, जब दामाद ने पढ़ा इमोशनल लेटर (Dating Older Man)

एक साल बाद मिज़ुकी ने मेगुमी को प्रपोज कर दिया और दोनों ने चुपके से कोर्ट मैरिज कर ली. बाद में एक टीवी शो के दौरान मिज़ुकी ने अपनी सास (यानी पुरानी दोस्त) के सामने इमोशनल लेटर पढ़ा, जिससे उनका दिल पिघल गया और उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दे दिया.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Japan Love Story, Viral Japanese Couple, 53-year-old Marries 23-year-old, Age Gap Love Story, Love Is Blind Real Story
Get App for Better Experience
Install Now