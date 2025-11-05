विज्ञापन
विशेष लिंक

फेरों से पहले दूल्हे ने थमाई 10 अजीब शर्तों की लिस्ट, डिमांड सुनते ही रो पड़ा ससुर..दुल्हन ने जोड़ लिए हाथ!

Groom 10 demands viral: इन दिनों एक दूल्हे की शादी के लिए रखी 10 मांगें इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही हैं. शादी से ठीक पहले होने वाले दामाद ने ससुर को जो ये लिस्ट थमाई वो अब सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान खींच रही हैं.

Grooms Demands Viral: भारत में शादी का मौसम आते ही सोशल मीडिया पर प्री-वेडिंग शूट, डेस्टिनेशन वेडिंग और ग्रैंड फंक्शन्स की बाढ़ आ जाती है. हर कोई चाहता है कि उसकी शादी वायरल हो जाए, लेकिन इस बार एक दूल्हे ने तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड ही बदल दिया. होने वाले एक दामाद ने इन दिनों हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. दरअसल, फेरों से ठीक पहले उसने ससुर को एक कागज थमाया, जिसमें उसकी डिमांड्स लिखी थी. पढ़ें आखिर क्या थी वो डिमांड्स, जो इन दिनों चर्चा में हैं.

दरअसल, दूल्हे ने दहेज नहीं, बल्कि सादगी और परंपरा से जुड़ी 10 मांगों की एक लिस्ट ससुर को थमा दी. यह लिस्ट देखकर हर कोई दंग रह गया. कोई बोला 'वाह! ऐसे दूल्हे की जरूरत है समाज को', तो किसी ने कहा 'कौन होता है वह दुल्हन की ड्रेस तय करने वाला?'

ये थीं दूल्हे की 10 डिमांड्स (groom 10 points demand)

पोस्ट के मुताबिक, दूल्हे की ये लिस्ट दहेज की नहीं थी, बल्कि 'शादी की गरिमा और परंपरा बनाए रखने' की थी. उसने जो 10 डिमांड्स रखीं, वे थीं:-

  1. कोई प्री-वेडिंग शूट नहीं होगा.
  2. दुल्हन लहंगा नहीं, साड़ी पहनेगी.
  3. तेज या फूहड़ गाने नहीं, सिर्फ वाद्य संगीत बजेगा.
  4. वरमाला के वक्त सिर्फ दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर रहेंगे.
  5. किसी को वरमाला के दौरान उठाने की मनाही.
  6. पंडित जी को बीच में कोई नहीं टोकेगा.
  7. फोटोग्राफर रस्में रुकवाए बिना तस्वीरें लेगा.
  8. बनावटी पोज नहीं होंगे.
  9. शादी दिन में होगी, विदाई शाम तक.
  10. किसी को भी पब्लिक में गले लगने या किस करने की मनाही.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस 'सोच अच्छी है या कंट्रोलिंग?' (groom gives list to father in law)

लिस्ट वायरल होते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया. कुछ लोगों ने कहा, 'यह लड़का सादगी की मिसाल है', तो कई यूजर्स ने सवाल उठाया, 'वह क्यों तय करेगा कि दुल्हन क्या पहने?' एक यूजर ने लिखा, 'मांगें चाहे दिखावे की न हों, लेकिन ये भी एक तरह का कंट्रोल है.'

