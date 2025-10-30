तेल लेने गए लिफाफे, UPI से दीजिए शगुन...दुल्हन के पापा ने खुद को बनाया 'ATM'

Kerala wedding viral video: शादी में जब बात 'शगुन' की आती है, तो हर कोई लिफाफा निकालने की तैयारी करता है, लेकिन केरल की इस शादी में सब कुछ थोड़ा अलग और बेहद डिजिटल था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दुल्हन के पिता ने पारंपरिक लिफाफों की जगह अपनी शर्ट पर Paytm QR कोड बैज लगा रखा था, ताकि गेस्ट आसानी से UPI से गिफ्ट भेज सकें, यानी अब 'शगुन' भी हो गया स्कैन एंड सेंड.' यही नहीं पेटीएम ने भी इस वीडियो को अपने यूट्यूब अकाउंट से शेयर किया है.

'डिजिटल इंडिया' स्टाइल में हुई शादी (Digital wedding India)

यह वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि मेहमान मुस्कुराते हुए पिता के बैज पर लगे QR कोड को स्कैन कर रहे हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन से शगुन दे रहे हैं. लोगों ने इस शादी को 'Cashless Wedding' और ''Digital Shaadi 2.0' का नाम दिया है. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि, 'ये हुई ना असली डिजिटल इंडिया की शादी.' तो किसी ने लिखा, 'अब लिफाफा भूल जाइए, बस फोन उठाइए और स्कैन कर दीजिए.'

सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन (Paytm QR code marriage)

इस वीडियो पर हजारों लाइक्स और शेयर आ चुके हैं. कुछ लोगों ने पिता की क्रिएटिविटी और हास्य-शैली की तारीफ की, वहीं कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा, 'कम शगुन भेजने वालों के लिए ये सबसे खतरनाक आइडिया है. तो किसी ने लिखा, 'अब शादी में कैश नहीं, नेटवर्क चाहिए भाई.' यह वीडियो न केवल मजेदार है, बल्कि भारत में बदलते डिजिटल कल्चर और स्मार्ट पेमेंट ट्रेंड को भी दर्शाता है.

