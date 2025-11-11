विज्ञापन
तेल और मॉइस्चराइजर का ऐसा जुगाड़ नहीं देखा होगा, जाम हो रही मिक्सर के जार का ब्लेड सेकंड्स में कर दिया ठीक

How To Clean Mixer Jar: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक किचन हैक जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मिक्सर के जार की ब्लेड को साफ करने और उसकी स्पीड बढ़ाने का जबरदस्त हैक बताया जा रहा है.

तेल और मॉइस्चराइजर का ऐसा जुगाड़ नहीं देखा होगा, जाम हो रही मिक्सर के जार का ब्लेड सेकंड्स में कर दिया ठीक
बस इतना कर लो...मिक्सर की ब्लेड रॉकेट जैसी भागेगी! वायरल हुआ घरेलू हैक

How To Faster Mixer Jar Speed: किचन में हर रोज इस्तेमाल होने वाली मिक्सी कभी-कभी अपनी स्पीड और आवाज से तंग कर देती है. जार की ब्लेड जाम हो जाए या कप्लर घूमना बंद कर दे तो काम रुक जाता है, लेकिन अब इंटरनेट पर एक ऐसा हैक वायरल हो रहा है, जो इस परेशानी को चुटकियों में खत्म करने का दावा करता है. एक महिला ने अपने मिक्सर जार की ब्लेड को क्लीन और स्पीड बढ़ाने का तरीका शेयर किया और देखते ही देखते ये वीडियो मिलियन व्यूज बटोरने लगा.

कैसे काम करता है यह हैक? (Mixer jar cleaning hack)

वीडियो में महिला पहले मिक्सी की ब्लेड को हाथ से घुमाने की कोशिश करती है, जो मुश्किल से घूमती है, फिर वह एक तरफ सरसों का तेल (mustard oil) और दूसरी तरफ वैसलीन (moisturizer jelly) लगाती है. इसके बाद वह जार को हल्का-सा गर्म (heat) करती है. कुछ सेकंड में ही जादू हो जाता है...ब्लेड फटाफट घूमने लगती है, जैसे नई मिक्सर हो. यह हैक देखने में जितना अजीब लगता है, उतना ही लोगों को चौंका भी रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल जुगाड़? (oil and vaseline trick)

यह Reel Instagram पर @hello_oddly नाम के यूजर ने शेयर की है. वीडियो को अब तक 75 लाख से ज्यादा व्यूज, 28 हजार लाइक्स और 40 से ज्यादा कमेंट्स मिल चुके हैं. लोगों ने मजेदार रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'आपकी मम्मी का शुक्रिया.' दूसरे बोले, 'गर्म पानी डालकर भी ब्लेड फ्री हो जाती है.' तीसरे ने कहा, 'थोड़ा रिपेयरिंग भी सीख लो, सब औजार घर में रखो.' कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने इसे 'घरेलू जुगाड़ का चमत्कार' बताया.

असली तरीका क्या अपनाएं? (Mixer Ke Jar Ko Clean Karne Ka Hack Viral)

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मिक्सी की ब्लेड को लंबे समय तक स्मूथ चलाने के लिए हर हफ्ते हल्का गर्म पानी, नींबू या बेकिंग सोडा से साफ करना बेहतर है. तेल और वैसलीन जैसे उपाय अस्थायी हैं, लेकिन कभी-कभार जाम ब्लेड को फ्री करने में काम आ सकते हैं.

