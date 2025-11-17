एक मिनट में 50 पूरियां बनाने की निंजा टेक्निक, कोई भी मैच नहीं कर पायेगा आपकी स्पीड, बड़े बड़े शेफ होंगे फ़ेल

सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो लोगों को हैरान कर देता है. ताज़ा मामला एक वीडियो का है, जिसमें एक महिला महज 1 मिनट में 50 पूरियां तैयार कर देती है. यह ‘निंजा टेक्निक' इतनी तेजी और सफाई से की जाती है कि आप भी देखकर दंग रह जाएं. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे शेयर कर रहे हैं.

परफेक्ट आकार और फूली हुई पूरियां देखकर दंग हुए लोग

वीडियो में एक महिला गूंथे हुए आटे की छोटी छोटी लोई बना देती है. इसके बाद रोटी बेलने वाले में पांच लोई रखती है और उसके ऊपर प्लास्टिक की बड़ी शीट रख कर उसके ऊपर फिट से 5 लोई रखती है. इसके बाद वह फिर से प्लास्टिक की शीट रखकर उसके ऊपर फिर से 5 लोई रखती है. इसके बाद वह इन सभी को एक साथ बेलन से बेल देती है. इससे कई सारी पूरियां बहुत कम समय मे तैयार हो जाती हैं.



त्योहारों और मेहमानों के लिए समय बचाने वाला जुगाड़

इसके बाद वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला इन छोटी-छोटी पूरियों को गर्म तेल में डालती है. पूरियां न सिर्फ तेज़ी से फूलती हैं, बल्कि आकार में एकदम समान और परफेक्ट दिखाई देती हैं. यही तकनीक लोगों को चौंका रही है. आमतौर पर घरों में पूरी बनाने में काफी समय लगता है, खासकर जब मेहमान आए हों या किसी त्योहार का मौका हो. ऐसे में यह ‘निंजा टेक्निक' लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं लग रही.

यूज़र्स बोले—अब शादी-ब्याह में भी दिखेगा ये फास्ट तरीका

सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है. कुछ लोगों ने इसे समय बचाने वाला ‘सुपर किचन जुगाड़' कहा, जबकि कुछ ने मज़ाक में लिखा कि “अब शादी-ब्याह में फटाफट पूरियां बनते देखना आम बात हो जाएगी.”

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)