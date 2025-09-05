कड़ाही में ऑयल फ्री पूड़ियां बनाने की निंजा टेक्निक, महिला ने इन 2 चीजों के इस्तेमाल से किया करिश्मा

आलू की सब्जी के साथ पूड़ी यानी भंडारे वाला भोज किसे खाना पसंद नहीं हैं. घंटों-घंटों लाइन में लगकर भंडारे की पूड़ी-सब्जी का स्वाद नहीं चखा तो समझो कुछ नहीं खाया. खैर, आज हेल्थ कांशियस होने के चलते लोग ऑयली फूड अवॉयड कर रहे हैं. अगर आपका पूड़ी खाने का मन करता है और चाहते हैं कि उसमें तेल ज्यादा ना हो तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऑयल फ्री पूड़ी हैक, जिसे आप घर पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. हेल्थ फ्रीक लोग जो डीप ऑयल में तली पूड़ी देखकर मन मार लेते हैं, उनके लिए यह नुस्खा बड़े काम का है. एक महिला ने सोशल मीडिया पर ऑयल फ्री पूरी बनाने का यह नया तरीका बताया है.

ऑयल फ्री पूड़ी बनाने का वायरल हैक (Oil Free Puri Hack Viral Video )

इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कड़ाही में तेल गर्म हो रहा और महिला उसमें दो ऐसी चीजें मिलाती हैं, जो पूड़ियों को ऑयल फ्री कर देती हैं. इसमें महिला कड़ाही में खोलते हुए तेल में सबसे पहले एक चुटकी नमक और फिर 2 टूथपिक डालती है. आप देखेंगे कि नॉर्मल तरीके से पूड़ी बनाने पर उसमे ज्यादा तेल आ जाता है और जब महिला अपनी इस ट्रिक को अपनाती है तो पूरी कम तेल पीती है. बता दें, पूड़ी तलने के दौरान आटे में नमी होने लगती है और इस नमी से तेल में झाग बनने लगते हैं और नमक डालने से यह झाग कम हो जाते हैं. वहीं, टूथपिक का काम नमक को पूड़ियों में जाने से रोकने का होता है. इस वीडियो पर लोग क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं आइए देखते हैं.

देखें Video:



वायरल हैक पर क्या बोले लोग (Viral Oil Free Puri Hack )

इस वीडियो पर व्यूज डेढ़ मिलियन तक पहुंच गए हैं. इस वीडियो को @radhikamaroo123 नामक इंस्टा हैंडल पर शेयर किया गया है. इस वीडियो को 7 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. ऑयल फ्री पूड़ी बनाने की इस ट्रिक पर कईयों ने महिला के लिए कमेंट बॉक्स में तालियां बजाई हैं. एक ने लिखा है, 'ऐसा भी होता है, मालूम ही नहीं था'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'बहुत बढ़िया आइडिया, आज ही ट्राई करेंगे'. वहीं कईयों ने लिखा है, 'जब इतनी चिंता है तो पूड़ी ही क्यों खानी'. खैर, इस वीडियो पर लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं, कोई इसे इंटरेस्टिंग बता रहा है तो कईयों ने कहा कि यह आइडिया काम नहीं करता है.

