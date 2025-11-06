विज्ञापन
कुरुक्षेत्र में महाभारत कितना भीषण था? AI से लड़का पहुंच गया 5000 साल पीछे, हैरान करने देगा मंजर

Viral AI Video: वायरल हो रहे इस वीडियो में एक ब्लॉगर AI की मदद से महाभारत युद्ध की लाइव रिपोर्टिंग करता नजर आ रहा है. AI अब इतिहास को फिर से जिंदा कर रहा है. इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि, टेक्नोलॉजी अगर कल्पना से मिले तो महाभारत भी 'LIVE' हो सकती है.

कुरुक्षेत्र में महाभारत कितना भीषण था? AI से लड़का पहुंच गया 5000 साल पीछे, हैरान करने देगा मंजर
AI ने दिखाया कुरुक्षेत्र LIVE! जब ब्लॉगर पहुंच गया महाभारत युद्ध के बीच

AI Mahabharat video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सचमुच चकित कर दिया है. एक ब्लॉगर ने AI की मदद से महाभारत युद्ध के पहले दिन की लाइव रिपोर्टिंग करने की कोशिश की है. वीडियो में ऐसा लगता है मानो वह सच में कुरुक्षेत्र की भूमि पर मौजूद हो, जहां पांडव और कौरव आमने-सामने खड़े हैं. वीडियो की शुरुआत होती है ब्लॉगर के इस डायलॉग से, 'महाभारत युद्ध का आज पहला दिन है...' और अगले ही पल वह घोड़े पर सवार नजर आता है. हवा की रफ्तार से दौड़ता हुआ वह बताता है कि दोनों सेनाएं मैदान में उतर चुकी हैं.

अर्जुन का द्वंद्व और कृष्ण का उपदेश (Bhagavad Gita AI version)

कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ब्लॉगर कैमरे की तरफ देखकर कहता है कि, 'एक समस्या आ गई है, अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे हैं.' इसके बाद वीडियो में AI-Generated दृश्य दिखाए जाते हैं, जिसमें अर्जुन दुखी होकर कहते हैं कि, 'माधव, सामने मेरे अपने हैं.' इसके बाद अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि, अगर वह तुम्हारे अपने हैं तो वह तुम्हारे खिलाफ क्यों हैं अर्जुन और फिर भगवान श्रीकृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हुए नजर आते हैं. वह पल इतना भावनात्मक है कि दर्शक खुद को युद्धभूमि में महसूस करने लगते हैं. आसमान में बिजली सी कौंधती है, मंत्रों की ध्वनि गूंज उठती है और भगवान श्रीकृष्ण अपने विराट स्वरूप में प्रकट होते हैं.

युद्धभूमि से LIVE अपडेट (Mahabharat live report)

ब्लॉगर कहता है कि, 'युधिष्ठिर जी कौरवों की तरफ जा रहे हैं...देखिए, वो आशीर्वाद ले रहे हैं अपने गुरुओं से..अपने बड़ों से'और फिर जब शंखनाद की आवाज आती है, तो लड़का बोलता है कि, 'अब युद्ध ऑफिशियली शुरू हो गया है, डे वन का पूरा युद्ध दिखाऊंगा अगले ब्लॉग में.' वीडियो के अंत में वह कहता है, भगवान श्रीकृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं... मैं तो धन्य हो गया.'

सोशल मीडिया पर धमाल (Kurukshetra war AI)

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर @MemesNationwide नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और कैप्शन में लिखा है, 'देख लो अब AI से महाभारत में पहुंच गया हूं.' सिर्फ एक मिनट के इस वीडियो को 1.63 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और यह ट्रेंडिंग लिस्ट में तेजी से ऊपर जा रहा है.

