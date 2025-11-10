देसी जुगाड़ लगाकर बंदे ने ईंट से बना डाला सस्ता रूम हीटर, देख लोग बोले- मिल गया सर्दियों का टिकाऊ इलाज

Thand Se Bachayega Sasta Heater: दुनिया में जुगाड़ की कोई कमी नहीं है. ठंड बढ़ते ही लोग रजाई, कंबल और हीटर निकालने लगते हैं, लेकिन एक शख्स ने तो इंटरनेट पर तहलका ही मचा दिया. उसने ईंट, तार और क्वाइल से ऐसा सस्ता Jugadu heater बनाया कि लोग हैरान रह गए. वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर हो रहा है और कमेंट सेक्शन में लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.

कैसे बनाया ये 'देसी हीटर' (heater banane ka jugaad)

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि शख्स पहले एक ईंट लेता है और फिर ड्रिल मशीन से उसमें यू-शेप की दो लाइने बनाता है. एक लाइन में क्वाइल फिट की जाती है और दूसरी में वायर. इसके बाद दोनों को नट-बोल्ट से कस दिया जाता है, फिर तार को स्विच से जोड़कर जैसे ही बिजली सप्लाई दी जाती है. ईंट का यह हीटर चालू हो जाता है. पहली नजर में यह एक आम electric heater जैसा दिखता है, लेकिन फर्क इतना है कि इसे बनाया गया है घर में पड़े सामान से, यानी पूरी तरह 'जुगाड़ू स्टाइल' में.

यूजर्स बोले- भाई ने तो कमाल कर दिया (room heater made with brick)

वीडियो देखने के बाद कुछ लोग इस सस्ते जुगाड़ से खुश दिखे तो कुछ ने सेफ्टी पर सवाल उठा दिए. एक यूजर ने लिखा, 'भाई सब ठीक है, पर ईंट गर्म होने के बाद केबल पिघल जाएगी.' दूसरे ने कहा, 'आइडिया अच्छा है, पर वायरिंग ठीक करनी होगी.' वहीं किसी ने कमेंट किया, 'भाई मैं तो मार्केट से हीटर खरीद लूंगा, खामखा पंगा न हो जाए.' कई यूजर्स ने इसे अनसेफ बताते हुए कहा कि खुले तारों और बिना इंसुलेशन के ऐसे उपकरण से फायर रिस्क हो सकता है.

इंटरनेट पर मचा धमाल (Heater from brick)

इस वीडियो को इंस्टाग्राम (Instagram) पर @monuexplorer नाम के अकाउंट ने पोस्ट किया है और कैप्शन दिया, 'सर्दियों के लिए घर पर बनाया हुआ रूम हीटर.' वीडियो पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं और लोग इसे अब 'Jugadu Engineering' का शानदार उदाहरण बता रहे हैं.

