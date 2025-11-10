विज्ञापन
विशेष लिंक

देसी जुगाड़ लगाकर बंदे ने ईंट से बना डाला सस्ता रूम हीटर, देख लोग बोले- मिल गया सर्दियों का टिकाऊ इलाज

Jugadu Heater Viral Video: सर्दी में जहां ब्रांडेड हीटर महंगे पड़ते हैं, वहीं इस शख्स का देसी जुगाड़ बेहद सस्ता और हैरान कर देने वाला है. एक शख्स ने देसी जुगाड़ लगाकर ऐसा सस्ता और टिकाऊ हीटर तैयार किया है, जिसने इंटरनेट पर हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.

Read Time: 3 mins
Share
देसी जुगाड़ लगाकर बंदे ने ईंट से बना डाला सस्ता रूम हीटर, देख लोग बोले- मिल गया सर्दियों का टिकाऊ इलाज
सर्दियों का देसी जुगाड़, बंदे ने ईंट, क्वाइल और तार से तैयार किया सस्ता हीटर, जुगाड़ देख भौचक्के रह गए लोग

Thand Se Bachayega Sasta Heater: दुनिया में जुगाड़ की कोई कमी नहीं है. ठंड बढ़ते ही लोग रजाई, कंबल और हीटर निकालने लगते हैं, लेकिन एक शख्स ने तो इंटरनेट पर तहलका ही मचा दिया. उसने ईंट, तार और क्वाइल से ऐसा सस्ता Jugadu heater बनाया कि लोग हैरान रह गए. वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर हो रहा है और कमेंट सेक्शन में लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- 'देसी इंजीनियर' का बाथरूम जुगाड़ हुआ वायरल, पाइप से बनाया ऐसा शावर देख लोग बोले- खर्चा जीरो, मजा पूरा

कैसे बनाया ये 'देसी हीटर' (heater banane ka jugaad)

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि शख्स पहले एक ईंट लेता है और फिर ड्रिल मशीन से उसमें यू-शेप की दो लाइने बनाता है. एक लाइन में क्वाइल फिट की जाती है और दूसरी में वायर. इसके बाद दोनों को नट-बोल्ट से कस दिया जाता है, फिर तार को स्विच से जोड़कर जैसे ही बिजली सप्लाई दी जाती है. ईंट का यह हीटर चालू हो जाता है. पहली नजर में यह एक आम electric heater जैसा दिखता है, लेकिन फर्क इतना है कि इसे बनाया गया है घर में पड़े सामान से, यानी पूरी तरह 'जुगाड़ू स्टाइल' में.

यूजर्स बोले- भाई ने तो कमाल कर दिया (room heater made with brick)

वीडियो देखने के बाद कुछ लोग इस सस्ते जुगाड़ से खुश दिखे तो कुछ ने सेफ्टी पर सवाल उठा दिए. एक यूजर ने लिखा, 'भाई सब ठीक है, पर ईंट गर्म होने के बाद केबल पिघल जाएगी.' दूसरे ने कहा, 'आइडिया अच्छा है, पर वायरिंग ठीक करनी होगी.' वहीं किसी ने कमेंट किया, 'भाई मैं तो मार्केट से हीटर खरीद लूंगा, खामखा पंगा न हो जाए.' कई यूजर्स ने इसे अनसेफ बताते हुए कहा कि खुले तारों और बिना इंसुलेशन के ऐसे उपकरण से फायर रिस्क हो सकता है.

ये भी पढ़ें:- उफ्फ ये स्माइल! गाल पर डिंपल बनाने का ये जुगाड़ देख लोगों के छूटे पसीने, क्या आपने देखा?

इंटरनेट पर मचा धमाल (Heater from brick)

इस वीडियो को इंस्टाग्राम (Instagram) पर @monuexplorer नाम के अकाउंट ने पोस्ट किया है और कैप्शन दिया, 'सर्दियों के लिए घर पर बनाया हुआ रूम हीटर.' वीडियो पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं और लोग इसे अब 'Jugadu Engineering' का शानदार उदाहरण बता रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- घर नहीं ये तो 'अजूबा' है, सिर्फ 52 इंच में बना दिया आलीशान मकान, अंदर का नजारा देख इंजीनियर भी हिल जाएंगे

ये भी पढ़ें:- शादी में दूसरों की औलाद को संभालों और लाखों कमाओ! कमाई का ये जुगाड़ सुन लोग बोले- कहां करें अप्लाई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Heater Banane Ka Jugaad, Man Invents Homemade Heater With Brick, Viral Video, Jugaad Room Heater
Get App for Better Experience
Install Now