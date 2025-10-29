रोटी फुलाने के लिए शख्स ने किया साइकिल में हवा भरने वाले पंप का इस्तेमाल, जुगाड़ देख घूम जाएगा दिमाग!

Roti Phulane Ka Jugaad: सोशल मीडिया पर आए दिन देसी जुगाड़ के वीडियो वायरल होते हैं, जिसे देख हर कोई हैरान रह जाता है. लोगों को मानना है कि भारत वो देख है, जहां लोग अपना आधा से ज्यादा काम जुगाड़ के जरिए ही करते हैं. इतना ही नहीं, भारतीयों के लिए जो काम नामुमकिन हो उसे भी वो जुगाड़ के रास्ते मुमकिन बना लेते हैं. लेकिन इस बार जो क्लिप सामने आई है उसने वाकई लोगों का दिमाग घुमा दिया है.

साइकिल में हवा भरने वाला पंप

वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक शख्स चुल्हे पर रोटी बना रहा है, रोटी गोल तो बन जाती है लेकिन तवे पर सेकते समय वो फूलती नहीं है, जिसके लिए वो देसी जुगाड़ का सहारा लेता है. एक लड़का साइकिल में हवा भरने वाला पंप ले आता है और रोटी के अंदर पाइप लगाकर हवा भरने लगता है. अचानक रोटी फूल तो जाती है, लेकिन तुंरत ही फिर बैठ जाती है. अब लोग शख्स का ये ‘किचन इनोवेशन' देखकर हैरान हो रहे हैं.

देखें Video:

“अब रसोई में भी आएगा इंजीनियरिंग का जमाना”

इस वीडियो को एक्स पर @Mr_arbaz_77 नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- ये टेक्नोलॉजी इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए..! रोटी फुलाने का ये तरीका कैसा लगा आपको...? इस वीडियो को अबक 1 लाख से ज्यादा बार देका जा चुका है. वीडियो वायरल होते ही लोग मज़ेदार कमेंट्स करने लगे. किसी ने लिखा - “भाई, अब तो ये इंजीनियरिंग का नया कोर्स है – ‘रोटी टेक्नोलॉजी'!” तो किसी ने कहा, “इस देसी इनोवेशन को तो पेटेंट कराना चाहिए.” कई यूजर्स ने इसे भारत की क्रिएटिव सोच का सबसे मजेदार उदाहरण बताया.

जुगाड़ का देश, जहां हर समस्या का हल है

भारत को ‘जुगाड़ का देश' कहा जाता है और यह वीडियो इस बात का एक और सबूत है. चाहे वह टूटी बाल्टी से कूलर बनाना हो या पुराने मोबाइल से सीसीटीवी तैयार करना - भारतीयों की रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं. यह रोटी फुलाने वाला वीडियो न सिर्फ मनोरंजन कर रहा है, बल्कि यह दिखा रहा है कि क्रिएटिव सोच कहीं भी और किसी भी चीज़ से जन्म ले सकती है.

