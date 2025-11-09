दुनिया का सबसे अमीर देश, जहां जमीन के नीचे भी लगा है AC, झुलसा देने वाली गर्मी में भी गलियां रहती हैं कूल-कूल

Underground Air Conditioning Qatar: सोचिए, आप गर्मी में किसी देश की गलियों में चल रहे हों और अचानक पैरों के नीचे से ठंडी हवा आने लगे. सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन ये हकीकत है. कतर के दोहा शहर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स बताता है कि Souq Waqif की गलियों में नीचे से एसी की ठंडी हवा आती है. वह कहता है, 'मुझे लगा मौसम बदल गया, लेकिन असल में ठंडी हवा जमीन के नीचे लगे एसी से आ रही है.'

गली में लगे एसी देख लोग बोले- शानो-शौकत की मिसाल (richest country in the world)

कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है और इस वीडियो ने उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल का एक और सबूत दे दिया है. Souq Waqif, दोहा का ऐतिहासिक मार्केट है, जहां पर्यटक दिन-रात घूमते रहते हैं. गर्म मौसम से राहत दिलाने के लिए यहां गलियों के नीचे underground cooling system लगाया गया है. मतलब, चलिए और महसूस कीजिए...हर कदम के नीचे से ठंडी हवा.

क्यों कहा जाता है कतर को दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश (Qatar luxury lifestyle)

कतर की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक गैस और तेल पर आधारित है. प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में यह दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश है. यहां के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तर बेहतरीन है. इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब पैसा और दिमाग मिल जाए, तो गर्म रेगिस्तान भी ठंडा हो सकता है.

लोगों का रिएक्शन वायरल (Souq Waqif AC streets)

वायरल हो रहे इस कमाल के वीडियो को देख चुके एक यूजर ने लिखा, 'यहां की गलियां भी लग्जरी हैं, हमारे यहां तो घरों में भी ठंडक नहीं मिलती.' दूसरे यूजर ने मजाक में कहा, 'कतर में एसी हवा भी रॉयल लगती है.'

ये भी पढ़ें:- घर नहीं ये तो 'अजूबा' है, सिर्फ 52 इंच में बना दिया आलीशान मकान, अंदर का नजारा देख इंजीनियर भी हिल जाएंगे

ये भी पढ़ें:- भारत का वो इकलौता स्टेशन जहां चारों दिशाओं से गुजरती हैं ट्रेनें, वो भी बिना टकराए

ये भी पढ़ें:- पाकिस्तान में है दुनिया का सबसे सस्ता होटल, सिर्फ 20 रुपये किराया, मेहमाननवाज़ी ऐसी जो...

ये भी पढ़ें:- जहां उबलता पानी भी हवा में जम जाता है, जानिए दुनिया के सबसे ठंडे देश में लोग कैसे नहाते हैं?