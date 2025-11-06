भारत का वो इकलौता स्टेशन जहां चारों दिशाओं से गुजरती हैं ट्रेनें, वो भी बिना टकराए

Indian Railways Diamond Point: भारतीय रेलवे को 'देश की लाइफलाइन' कहा जाता है, क्योंकि यह हर दिन लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चार दिशाओं से ट्रेनें एक ही जगह पर आ जाएं, तो क्या होगा? सुनने में खतरनाक लगता है न? पर हैरानी की बात ये है कि महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन पर ऐसा रोज होता है और फिर भी कभी कोई हादसा नहीं होता.

क्यों कहा जाता है 'डायमंड क्रॉसिंग'? (Why is diamond crossing famous)

नागपुर रेलवे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त जंक्शनों में से एक है. यहां देश के चार मुख्य रेल मार्ग...उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम...इस तरह एक-दूसरे को काटते हैं कि, ऊपर से देखने पर पटरी हीरे (Diamond) के आकार की नजर आती है. इसी खूबसूरत पैटर्न की वजह से इसे 'डायमंड क्रॉसिंग' कहा जाता है. यह भारत में अपनी तरह का एकमात्र रेलवे पॉइंट है, जहां चारों दिशाओं की ट्रेनें एक ही जगह से गुजरती हैं.

कौन-कौन सी ट्रेनों का होता है यहां संगम (diamond crossing nagpur route)

नागपुर से गुजरने वाले मुख्य रूट हैं...मुंबई-हावड़ा, दिल्ली-चेन्नई, काजीपेट-नागपुर और नागपुर-इटारसी. इन रास्तों पर राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो, गरीब रथ, मेल और सुपरफास्ट ट्रेनें रोजाना चलती हैं, यानी हर दिन हजारों ट्रेनें इस डायमंड पॉइंट से होकर निकलती हैं और फिर भी सब कुछ बड़ी सहजता से होता है.

कैसे नहीं होती टक्कर? राज है स्मार्ट सिस्टम का (four-way train crossing)

अब सवाल उठता है...जब चारों दिशाओं से ट्रेनें आती हैं, तो टक्कर कैसे नहीं होती? इसका जवाब है रेलवे का इंटरलॉकिंग सिस्टम और ऑटोमैटिक सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी. यह सिस्टम एक समय में सिर्फ एक ट्रेन को क्रॉसिंग पार करने देता है, जैसे ही एक ट्रेन गुजरती है, सिग्नल अपने आप अगली ट्रेन के लिए एक्टिव हो जाता है. इससे ट्रेनों की मूवमेंट पूरी तरह कंट्रोल में रहती है और दुर्घटना की संभावना शून्य.

इंजीनियरिंग का चमत्कार (unique railway crossing India)

नागपुर का डायमंड क्रॉसिंग भारतीय रेलवे की तकनीकी दक्षता और इंजीनियरिंग के अद्भुत संतुलन का प्रतीक है. यहां हर पल ट्रेनों की मूवमेंट पर नजर रखी जाती है. रेलवे कर्मचारियों के इस सटीक समन्वय ने इस जगह को सचमुच रेलवे का डायमंड बना दिया है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा