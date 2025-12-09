विज्ञापन
मां के 60वें जन्मदिन पर ऐसा तोहफा किसी बेटे ने नहीं दिया होगा, बर्थडे गिफ्ट ने हर किसी को कर दिया हैरान

दुबई में एक बेटे ने मां के 60वें जन्मदिन पर दिया ग्रैंड सरप्राइज़. जिसका वीडियो इंटरनेट पर लोगों को भावुक कर रहा है. चार कार्यक्रमों वाला यह खास सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है.

मां के बर्थडे पर ऐसा सरप्राइज अबतक किसी बेटे ने नहीं दिया होगा

Son Birthday Surprise For His Mother: बेटे का प्यार और उसकी भावनाएं जब किसी खास पल में ढलकर सामने आती हैं, तो वह पल हमेशा के लिए दिल में बस जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ अकाश मेहता और उनकी मां चेतना मेहता के साथ, जब उन्होंने दुबई में अपनी मां के 60वें जन्मदिन को बेहद अनोखे और भव्य अंदाज़ में सेलिब्रेट किया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और लोगों के दिलों को गहराई से छू रहा है. वीडियो की शुरुआत होती है चेतना मेहता की शानदार एंट्री से वह लाल रंग की खूबसूरत ड्रेस में मुस्कुराते हुए इवेंट में एंट्री करती हैं, जहां मेहमानों की गर्मजोशी से उनका स्वागत किया जाता है. इसी पल से इस सेलिब्रेशन की चमक और प्यार झलकने लगता है.

चार कार्यक्रमों में बंटी जन्मदिन की खुशी

अकाश मेहता ने अपनी मां के लिए चार हिस्सों वाला एक ग्रैंड सेलिब्रेशन प्लान किया था, जिसे उन्होंने खुद “लगभग शादी जैसा” बताया है. इन चार कार्यक्रमों में शामिल थे: 1- भक्ति संगीत का विशेष आयोजन, 2- दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर खास उत्सव, 3- दुबई का जोशीला डेजर्ट सफारी अनुभव, 4- अन्य रंग-बिरंगी सरप्राइज़ एक्टिविटीज़. हर एक कार्यक्रम में चेतना मेहता की खुशी और एनर्जी इतनी खूबसूरत थी, कि दर्शकों को वीडियो देखकर ही वह खुशी महसूस हो रही है.

अकाश ने पोस्ट में भावुक होकर लिखा, “हैप्पी 60वां बर्थडे टू माय बेस्ट फ्रेंड! लव यू बियोंड वर्ड्स, चेतना मेहता.” उन्होंने यह भी कहा कि इन चार इवेंट्स की तैयारी भले ही मुश्किल थी, लेकिन मां को हर पल एन्जॉय करते देख वह खुद “दुनिया का सबसे खुश बेटा” बन गए.

सोशल मीडिया पर तारीफों की बरसात

यह वीडियो अब तक 75,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है और यूज़र्स लगातार प्यारभरी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूज़र ने मज़ाकिया अंदाज़ में लिखा, “पहले क्लिप में तो लगा काइली मिनॉग हैं! कितनी ग्लैमरस मॉम हैं, भगवान खुश रखे.” दूसरे ने कहा, “क्या एपिक सेलिब्रेशन है! आपकी मॉम को बहुत-बहुत बर्थडे विशेज़.” एक ने लिखा, “मैं बड़ी होकर बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहती हूं! आपकी मां को जन्मदिन की शुभकामनाएं.”

इस वीडियो की खूबसूरती सिर्फ इसकी भव्यता में नहीं, बल्कि उस स्नेह, सम्मान और अपनापन में है जो एक बेटे ने अपनी मां के लिए दिखाया. हर फ्रेम में दिखता है कि यह केवल एक जन्मदिन नहीं, बल्कि रिश्ते की गहराई का जश्न है और यही इसे इतना खास बना देता है.

