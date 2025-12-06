विज्ञापन
टेंपरेचर मैं सेट करूंगा... दूल्हे ने मंडप में लिया 8वां वचन, बिना कुछ सोचे कही ऐसी बात, हंसते-हंसते लोग बेहाल

दिल्ली में एक अनोखी शादी का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां दूल्हे ने पारंपरिक सात फेरों के बीच अपना बनाया हुआ एक “8वां वचन” जोड़ दिया, जिसमें उसे कुछ ऐसा कहा कि हंसते-हंसते लोगों का पेट दर्द होने लगेगा.

टेंपरेचर मैं सेट करूंगा... दूल्हे ने मंडप में लिया 8वां वचन, बिना कुछ सोचे कही ऐसी बात, हंसते-हंसते लोग बेहाल
शादी में दूल्हे का 8वां वचन! सुनकर लोटपोट हुए लोग

Bride Groom Funny Video: दिल्ली में हुई एक शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा की वजह बनी हुई है. वजह है दूल्हे मयंक का अनोखा और मज़ेदार “8वां वचन”, जिसे उसने पारंपरिक सात फेरों के बीच जोड़ दिया. इस मज़ेदार पल ने मेहमानों को हंसी से लोटपोट कर दिया, और दुल्हन दिया भी इस मज़ाक पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं.

दोस्तों और परिवार वालों द्वारा कैद किया गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और अब तक 1.2 मिलियन से ज्यादा व्यूज़ बटोर चुका है. वीडियो पर एक मजेदार कैप्शन भी था- “आठवां वचन जोड़ा गया. वह वचन जिसके लिए हम सब तैयार नहीं थे.” इस अनोखे वचन ने शादी के माहौल में अलग ही रंग भर दिया.

देखें Video:

“कमरे का AC टेंपरेचर मैं सेट करूंगा” 

दूल्हे मयंक ने माइक पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा: “आज से कमरे में एसी का टेंपरेचर मैं सेट करूंगा". पारंपरिक शादी में दूल्हा-दुल्हन फेरे लेते समय सात वचन यानी सप्तपदी का पालन करते हैं. लेकिन मयंक द्वारा जोड़ा गया यह “8वां वचन” इस पवित्र रस्म में एक हल्की-फुल्की, प्यारी मुस्कान लाने वाला ट्विस्ट बन गया. शादी में मौजूद लोगों ने न सिर्फ इस पल को दिल से एन्जॉय किया बल्कि इसे हमेशा के लिए एक प्यारी याद बना दिया. शादी के दौरान मयंक ने कहा, मैं उससे एक वचन बुलवाने वाला हूं, बुलवा लेना... बाद में मना न कर पाए. यह सुनते ही मेहमानों ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगे. दुल्हन दिया भी दूल्हे की इस फनी ‘डिमांड' को सुनकर हंसने लगीं. 

लोगों के मज़ेदार कमेंट्स

वीडियो वायरल होते ही लोग अपनी–अपनी मज़ेदार प्रतिक्रियाएं देने लगे. एक यूज़र ने लिखा: “दुल्हन के मन में होगा: ‘लेकिन, कितना टाइम एसी चलेगा, हम डिसाइड करेंगे.” दूसरे ने मजाक में कहा: भाई कितना सेट करना है वो वाइफ डिसाइड करेगी. एक तीसरे ने लिखा: “बहुत भारी वचन हो गया!” लोगों ने इसे ‘रिलेटेबल कपल मोमेंट' कहा और वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है.

