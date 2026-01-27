विज्ञापन

बॉर्डर 2 की रिकॉर्ड तो़ड़ कमाई के बीच आया बॉबी देओल का जन्मदिन, बड़े भैया ने छोटे भाई को दी बधाई- Lord Bobby

एक्टर बॉबी देओल आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनके खास दिन पर फैंस और इंडस्ट्री के दोस्तों ने उन्हें विश किया है.  इस खास मौके प उनके बड़े भाई और एक्टर सनी देओल ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं.

बॉर्डर 2 की रिकॉर्ड तो़ड़ कमाई के बीच आया बॉबी देओल का जन्मदिन
नई दिल्ली:

एक्टर बॉबी देओल आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनके खास दिन पर फैंस और इंडस्ट्री के दोस्तों ने उन्हें विश किया है.  इस खास मौके प उनके बड़े भाई और एक्टर सनी देओल ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. सनी ने इस मौके पर अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल एक खास पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने अपने साथ छोटे भाई बॉबी की तस्वीरें शेयर कर के लिखा है. हैप्पी बर्थडे मेरे छोटे भाई लॉर्ड बॉबी.  पहली फोटो में सनी और बॉबी की ब्लैक एंड ह्वाइट फोटो है. वहीं दूसरी फोटो में सनी और बॉबी सन ग्लासेज पहने हुए फोटो के लिए पोज देते दिख रहे हैं.

'लॉर्ड बॉबी' शब्द को बॉबी के फैंस ने सोशल मीडिया पर प्यार से अपनाया है.  ऐसा लगता है कि सनी भी मजाकिया और प्यार भरे अंदाज़ में अपना प्यार जाहिर करने के लिए उन्हें ऐसा लिखा है.  एक फैन ने लिखा, "देओल परिवार का प्यार और सम्मान बटन." दूसरे ने कमेंट किया, "हैप्पी बर्थडे, मिस्टर लॉर्ड बॉबी." बॉबी और सनी धर्मेंद्र के बेटे हैं. दोनों की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है.

हाल ही में सनी देओल और बॉबी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र को खो दिया. इसके कुछ समय बाद सनी की फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज हुई है. पहले दिन ही फिल्म ने अच्छी ओपनिंग की. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़  कमाई कर रही है.   
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
