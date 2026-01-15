प्रियंका चोपड़ा ने बदल कर रख दिया मालती की बर्थडे पार्टी का गेम, बेटी के जन्मदिन पर लाइमलाइट ले उड़ीं मम्मी

निक जोनास ने अपनी पत्नी प्रियंका चोपड़ा और बेटी मालती मैरी के साथ वेकेशन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं. यह फैमिली वेकेशन कुछ प्यारे पलों और बहुत सारी मस्ती से भरी थी जिसकी झलक हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है. निक ने एक फोटो कैराउजल पोस्ट किया जिसमें पूल में फैमिली के साथ कई प्यारे लम्हे कैद हैं. एक तस्वीर में निक सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं जबकि प्रियंका पीछे से उन्हें गले लगाए हुए हैं और मालती पास में ट्यूब पर तैर रही हैं, अपना छोटा हाथ पापा के कंधे पर रखे हुए. एक फोटो में निक फोटोग्राफर बने हुए हैं, प्रियंका पूल में पोज दे रही हैं और मालती उनके गोद में प्यार से बैठी मम्मी की तस्वीरें देख रही है.

इसके अलावा पोस्ट में निक के दोस्त के साथ आराम करते हुए की तस्वीर, कैमरे से ली गईं कुछ खास स्नैप्स, बर्गर की प्लेटें, एक मजेदार फनी फेस वाली सेल्फी और नेचर के शांत नजारे भी शामिल हैं. सबसे खास तस्वीर में आधा खाया हुआ केक और उसके पास नंबर 4 की मोमबत्ती दिखाई गई है, जो मालती के चौथे जन्मदिन (15 जनवरी) को इंडिकेट करती है.

कैप्शन में निक ने लिखा, “पैरेडाइज में परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए आभारी. @airbnb को Turks and caicos में शानदार स्टे के लिए थैंक्यू.”

निक और प्रियंका की शादी और पर्सनल लाइफ

निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा ने 2018 में राजस्थान में शादी की थी. ये शादी ईसाई और हिंदू दोनों तरह के रीति-रिवाजों से हुई थी. इस जोड़े ने जनवरी 2022 में अपनी बेटी मालती मैरी को वेलकम किया था. वर्कफ्रंट पर बात करें तो प्रियंका जल्द ही एसएस राजामौली की तेलुगु फिल्म ‘वाराणसी' में डेब्यू करेंगी, जिसमें महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में हैं. यह फिल्म संक्रांति 2027 पर रिलीज होगी. इसके अलावा ‘सिटाडेल' का दूसरा सीजन और कार्ल अर्बन के साथ ‘द ब्लफ' भी उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं.

हाल ही में प्रियंका इदरीस एल्बा और जॉन सीना के साथ ‘हेड्स ऑफ स्टेट' में नजर आई थीं. निक का अगला प्रोजेक्ट ‘पावर बैलेड' है, जिसे जॉन कार्नी ने डायरेक्ट किया है और इसमें वे पॉल रड के साथ नजर आएंगे. यह फिल्म 5 जून को रिलीज होगी.