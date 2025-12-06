पारदर्शी कब्र में दफन होते हैं यहां लोग, अपनों को कंकाल में बदलते देखती है फैमिली, Video देख कांप उठेगी रूह

Transparent Graveyard: दुनिया में अंतिम संस्कार करने की अलग-अलग प्रथा है. कहीं मरने पर शव को मुखाग्नि दी जाती है, तो किसी धर्म में मरने के बाद कब्रिस्तान में दफनाया जाता है. दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं, जहां मरने के बाद इंसान को इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में डालकर उनका दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आपके लिए अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल होगा. क्योंकि दुनिया में ऐसे भी देश हैं, जहां इंसान को मरने के बाद दफनाया तो जाता है, लेकिन ऐसे दफनाया जाता है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा.

कब्रिस्तान का खौफनाक नजारा

इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पारदर्शी कब्र (Transparent Graveyard) देखने को मिल रही हैं, जिसमें दफनाए गए इंसानों के कंकाल नजर आ रहे हैं. इन पारदर्शी कब्र में एक साथ दो-दो लोगों को भी दफनाया गया है. यानी यहां अगर पति-पत्नी एक साथ मर जाते हैं, तो उन्हें साथ में दफनाया जाता है. रिपोर्ट्स की मानें तो ऐसा चीन के दूर-दराज के गांव में होता है और कहा जाता है कि यह उनकी पारंपरिक प्रथा है, जो सदियों से चली आ रही है. प्रथा के अनुसार, मरने वालों को इस तरह से दफनाना एक तरह का बड़ा सम्मान माना जाता है. एशिया के कई देशों में मरने के बाद लोग शवों को एक खास कमरे में रखते हैं और समय-समय पर उनकी पूजा भी करते हैं.

देखें Video:

लोगों के रिएक्शन

अब इस वीडियो और प्रथा पर लोगों का क्या रिएक्शन है, चलिए जानते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों की रूह कांप गई है और उन्होंने कमेंट बॉक्स में शॉकिंग इमोजी पोस्ट किए हैं. इस पर एक ने लिखा है, 'मुझे इस तरह के सीन देखने की जरूरत नहीं है'. दूसरा लिखता है, 'यह कितना डरावना है'. तीसरा लिखता है, 'एशियाई लोगों की यह प्रथा कितनी कूल है'. चौथा लिखता है, 'मुझे नहीं लगता है कि हर कोई अपनों को इस तरह कंकाल में बदलते देख सकता है'. एक और लिखता है, 'मृतकों से डरना एनर्जी वेस्ट करने जैसा है'. अब शवों को दफनाने की इस अजीबो-गरीब प्रथा पर लोगों के अब मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं.

(अस्वीकरण: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है. एनडीटीवी किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.)

