बेटी गा रही थी किशोर कुमार का गाना, पास बैठे पापा ने अचानक किया कुछ ऐसा, Video बार-बार देखकर भी नहीं थके लोग

पिता-बेटी के इस प्यारे डुएट ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. ‘पांच रुपैया बारह आना’ गाते ही पिता ने अपनी सहज आवाज़ से पूरा शो चुरा लिया. लाखों व्यूज़ पा चुका यह वीडियो लोगों को खुश कर रहा है.

बेटी गा रही थी किशोर कुमार का गाना, पास बैठे पापा ने अचानक किया कुछ ऐसा, Video बार-बार देखकर भी नहीं थके लोग
बेटी संग गाया किशोर कुमार का क्लासिक, पिता ने यूं ही ‘शो चुरा लिया’

Father Daughter Duet Viral: सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटी और उसके पिता की गायकी ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. यह वीडियो न केवल संगीत प्रेमियों को पसंद आ रहा है, बल्कि अपनी सादगी और खुशमिज़ाजी से हर दर्शक के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है. वीडियो में मिताली भट्टाचार्य मशहूर गाना ‘मैं सितारों का तराना' गाती दिखाई देती हैं. जैसे ही वह सुर पकड़ती हैं, उनके पिता जो कि बगल में बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, सहजता से उनके साथ शामिल होते हैं और लोकप्रिय लाइन ‘पांच रुपैया बारह आना' गाकर माहौल को एकदम मज़ेदार बना देते हैं. उनकी आवाज़ और अंदाज़ में किशोर कुमार का वही चंचल और दिलकश रंग देखने को मिलता है, जिसने लाखों को इस वीडियो का दीवाना बना दिया है.

सोशल मीडिया पर छाया पिता का ‘कूल' अंदाज़

वीडियो को अब तक लगभग 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में लोग प्यार, तारीफ और भावनाओं से भरकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, “ओह माय गॉड! यह कमाल था… अंकल ने तो बड़े कैज़ुअली शो चुरा लिया.” दूसरे ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, “अंकल आधा वीडियो तो फोन देखते रहे और फिर ऐसी परफॉर्मेंस दे दी… क्या बात है!” कई लोगों ने पिता की सहजता और आनंद को सबसे ज्यादा सराहा. एक कमेंट में लिखा गया, “पिता को यूं एन्जॉय करते देखना अपने आप में सुकून है.” कुछ दर्शकों ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें वीडियो में किशोर कुमार की झलक नजर आई.

गाने का इतिहास भी दिलचस्प

‘मैं सितारों का तराना' साल 1958 की सुपरहिट फिल्म ‘चलती का नाम गाड़ी' का प्रसिद्ध गीत है. किशोर कुमार द्वारा गाए इस गीत में उनकी खास ऊर्जा और चुलबुलापन झलकता है. शायद इसी वजह से जब मिताली के पिता ने इसे गाया, तो लोग तुरंत कनेक्ट कर गए. वीडियो में कोई भव्य सेट, प्रोफेशनल स्टूडियो या भारी-भरकम म्यूज़िक नहीं है, बस एक घर, एक कैमरा और दो दिलों का सहज जुड़ाव. यही सादगी इस वीडियो को खास बनाती है. यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि पिता-पुत्री के खूबसूरत रिश्ते, प्यार और साझा पलों का जश्न है, जो हर किसी को अपनी यादों में ले जाता है.

