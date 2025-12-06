विज्ञापन
ये इंडिया बिगनर्स के लिए नहीं... ऑटो में सवारी की जगह बछड़े को देख विदेशी की निकली चीख

बेंगलुरु में एक विदेशी पर्यटक ने ऑटो रिक्शा में सफर करते बछड़े का वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर लोग खूब मजे ले रहे हैं. वीडियो तेजी से वायरल हो गया और भारत की अनोखी रोजमर्रा की जिंदगी को फिर सुर्खियों में ले आया.

विदेशी पर्यटक ने देखा ऑटो में सफर करता बछड़ा

Calf in Auto Video: भारत की सड़कों पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो लोगों को चौंका भी देता है और मुस्कुराने पर भी मजबूर कर देता है. ऐसा ही एक मजेदार नज़ारा बेंगलुरु की बिजी सड़क पर देखने को मिला, जब एक विदेशी पर्यटक ने ऑटो रिक्शा के अंदर एक बछड़े को बड़ी शांति से खड़ा देखा, मानो वह बिल्कुल सामान्य यात्री हो.

बेंगलुरु की सड़क पर ‘ऑटो पैसेंजर' बना बछड़ा

इंस्टाग्राम पर पर्यटक पाब्लो गार्सिया द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो में वह अपने ऑटो से बगल में चल रहे दूसरे ऑटो की ओर कैमरा घुमाते हैं, जिसमें एक बछड़ा आराम से खड़ा नजर आता है, जैसे उसने भी कहीं उतरना हो. इस अनोखे दृश्य को कैप्शन दिया गया: भारत के पास सबसे अच्छे आश्चर्य हैं. कुछ ही घंटों में वीडियो 40,000 से ज्यादा व्यूज़ और सैकड़ों मज़ेदार प्रतिक्रियाएं बटोर चुका था.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर हंसी का माहौल

वीडियो पर कमेंट करने वालों ने इसे “क्लासिक बेंगलुरु” कहा, एक ऐसा शहर, जिसकी सड़कें अक्सर ऐसे अनोखे लेकिन प्यारे पलों से भरी रहती हैं. कई यूज़र्स ने इसे भारत की दैनिक जिंदगी की असली खूबसूरती बताया, जहां साधारण और असाधारण चीजें सहजता से मिलकर एक रंगीन अनुभव बनाती हैं. कई लोगों ने अपने सफर के समान अनुभव भी साझा किए. एक यूज़र ने मजाक में लिखा: “गाय ने कहा- मुझे नए इलाके में छोड़ दो.” दूसरा बोला: “क्या कहें… लेकिन इंडिया में आपका स्वागत है, भाई!”

भारत की सड़कों की अनोखी पहचान फिर चर्चा में

यह वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि भारत की सड़कों का जीवन कितना जीवंत, अप्रत्याशित और मनोरंजक हो सकता है. चाहे स्थानीय हों या पर्यटक, ऐसे छोटे-छोटे पल हर किसी को हैरान कर देते हैं, और अक्सर यही यादें सबसे ज्यादा दिल को छू जाती हैं.

