India Post GDS Result 2026 Live Results : अगर आपने भी इंडिया पोस्ट में 28,636 ग्रामीण डाक सेवक (GDS) पदों के लिए आवेदन किया है, तो आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है. भारतीय डाक विभाग बहुत जल्द India Post GDS Result 2026 घोषित करने जा रहा है. ताजा अपडेट्स के मुताबिक, पहली मेरिट लिस्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर किसी भी वक्त जारी हो सकती है.

बिना परीक्षा के मिलेगी सरकारी नौकरी

इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं हुआ है. उम्मीदवारों का सिलेक्शन पूरी तरह से उनकी 10वीं कक्षा के अंकों (Merit-based) के आधार पर किया जाएगा. अगर आपके 10वीं में अच्छे नंबर हैं, तो डाक विभाग में नौकरी पाने का यह गोल्डेन चांस है.

LIVE Updates of India Post Gramin Dak Sevak (GDS) Result 2026