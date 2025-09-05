विज्ञापन
बच्चों संग दारोगा जी ने जमकर खेला क्रिकेट, फिर दिया ऐसा सरप्राइज, देखकर नहीं रहा बच्चों की खुशी का ठिकाना

सोशल मीडिया पर एक पुलिस वाले का वीडियो धड़ाके से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बच्चों के संग क्रिकेट खेलते हुए दिखे. साथ ही उन्होंने एक ऐसा काम किया, जिसे देखने के बाद हर किसी ने बोला- पुलिसवाले को ऐसा ही दिलदार होना चाहिए.

बच्चों संग दारोगा जी ने जमकर खेला क्रिकेट, फिर दिया ऐसा सरप्राइज, देखकर नहीं रहा बच्चों की खुशी का ठिकाना
बच्चों संग पुलिस वाले ने खेला क्रिकेट, फिर किया ऐसा अनोखा काम

पुलिसकर्मियों को लेकर लोगों के मिले- जुले रिएक्शन देखने को मिलते हैं. कुछ लोग इन्हें भ्रष्ट मानते हैं, तो कुछ लोग हीरो. वहीं आज हम आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं एक ऐसे वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद आप कहेंगे, 'पुलिस वालों को ऐसा ही दिलदार होना चाहिए'.

बच्चों के संग क्रिकेट खेलते हुए पुलिस वाले का वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस वाला बच्चों के संग क्रिकेट खेल रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे घर के पास खुले मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं. उन्होंने ईंट से विकेट बनाई है और बैट की जगह लकड़ी के पट्टे को पकड़ा है. जिसके बाद एक पुलिस वाला वहां आता है और बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है. फिर वह अपनी गाड़ी के पास जाता है और वहां से नया बैट और विकेट लाता है. जिसे देखकर बच्चे काफी खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं. बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यह वीडियो thehelpingcop के  अकाउंट से शेयर किया है, जिसमें कैप्शन लिखा, 'इन्हें देख मेरे बचपन की यादें ताजा हो गईं'.

देखें Video:

वीडियो देख लोगों ने कहा- दिलदार है पुलिस वाला

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को अब तक 1,193,555  से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और लाखों में इसके व्यूज हैं. वहीं जिन-जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'भाई पुलिस वाले ने दिल जीत लिया है, हर पुलिस वाले को ऐसा ही दिलदार होना चाहिए', दूसरे यूजर ने लिखा, 'मुझे अपने बचपन की याद आ गई', तीसरे यूजर ने लिखा, ' क्रिकेट प्रेमियों के लिए नया बैट और विकेट मिलना किसी खजाने से कम नहीं है.'

