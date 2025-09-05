चलती सड़क पर हुआ भयानक एक्सीडेंट, बाइक संग हवा में उड़ा शख्स, वायरल Video देख लोगों की थम गईं सांसें

सड़क हादसे (Road Accident) का एक ऐसा भयानक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद किसी की भी रूह कांप उठेगी. एक मोटरसाइकिलिस्ट का चलती सड़क पर ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि इसमें किसी का भी बचना मुश्किल होता है. भाग्यवश यह मोटरसाइकिलिस्ट इस हादसे में सही सलामत बच निकला. यह वीडियो 30 अगस्त का है और यह हादसा मलेशिया में हुआ है. इस हादसे का एक-एक मोमेंट डेशकैम में रिकॉर्ड हुआ, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. डेशकैम में रिकॉर्ड हुए इस भयंकर मंजर का यह नजारा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और देखने वालों का पसीना छूट रहा है.

बाइक संग हवा में उड़ा शख्स (Man Bike Accident Viral Video)

इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक मोटरसाइकिलिस्ट अपने ग्रुप के साथ सड़क पर तेजी से बाइक दौड़ा रहा है और तभी आगे एक बैरियर से उसकी बाइक टकरा जाती है और मोटरसाइकिलिस्ट बाइक के साथ हवा में उड़ते हुए नीचे गिरता है. यह शख्स चौकन्ना था और सड़क पर गिरते ही जल्दी से खड़ा हुआ और किनारे पर आ गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके पीछे-पीछे एक कार भी आ रही है. इस हादसे के बाद उसके बाकी साथियों ने भी बाइक को रोक उसका हालचाल लिया. इस फुटेज से पता चलता है कि थोड़ी सी भी लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है.

देखें Video:

लोगों ने मोटरसाइकिलिस्ट की मानी गलती (Dashcam Footage Man Flying Off Bike)

इस वीडियो पर लोगों के भी रिएक्शन आए हैं. 30 अगस्त को इंस्टाग्राम पर शेयर किए जाने के बाद से यह वीडियो 2.2 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है और वायरल हो चुका है. कई यूजर्स ने वीडियो पर कमेंट करते हुए सड़क सुरक्षा और जिम्मेदारी पर अपनी राय साझा की है. एक यूजर ने लिखा, 'वाह भगवान तुम्हें बचाए और कहते हैं कि अगली बार सही काम करने के लिए एक और मौका दो'. दूसरे यूजर ने कहा, 'उस बैरियर की सड़क पर क्या जरूरत थी? यह बहुत खतरनाक है, मैंने वीडियो कई बार चलाया, सामने से देखने पर यह आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था'. एक और लिखता है, 'लोग बैरियर को दोष क्यों दे रहे हैं? वह बाईं ओर से तेज गति से गाड़ी चला रहा था'. एक ने कहा, 'ठीक है, लेकिन वह ध्यान क्यों नहीं दे रहा था? हम सभी को अपने काम के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल हमारे हाथ में है'.

