सूंड से पानी उछाल-उछालकर नदी में नहा रहे थे हाथी, पास खड़े होकर देख रहा था केयरटेकर, दिल जीत लेगा प्यारा Video

इस क्लिप को थाईलैंड में सेव एलीफेंट फाउंडेशन के संस्थापक लेक चैलर्ट ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में हाथियों के एक समूह को नदी के किनारे, हरे-भरे जंगल से घिरे, ताज़गी भरे स्नान का आनंद लेते हुए दिखाया गया है.

सूंड से पानी उछाल-उछालकर नदी में नहा रहे थे हाथी, पास खड़े होकर देख रहा था केयरटेकर, दिल जीत लेगा प्यारा Video
सूंड से पानी उछाल-उछालकर नदी में नहा रहे थे हाथी

Elephants enjoy bath: हाथियों को नदी में उछलते-कूदते हुए कैद करने वाला एक दिल को छू लेने वाला प्यारा वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर सबका दिल जीत लिया है. इस क्लिप को थाईलैंड में सेव एलीफेंट फाउंडेशन के संस्थापक लेक चैलर्ट ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में हाथियों के एक समूह को नदी के किनारे, हरे-भरे जंगल से घिरे, ताज़गी भरे स्नान का आनंद लेते हुए दिखाया गया है. घूमने-फिरने और खेलने की आज़ादी के साथ, ये जानवर अपनी सूंड से खुद पर और एक-दूसरे पर पानी छिड़कते हुए देखे जा सकते हैं. उनका केयरटेकर, चैलर्ट, उनके पास ही रहता है, उन पर नज़र रखता है और उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करता है. यह दृश्य हाथियों और उनके मानव साथी के बीच विश्वास को खूबसूरती से दर्शाता है.

वीडियो को "नहाने का समय" कैप्शन के साथ अपलोड किया गया था. कुछ ही घंटों में, इस पोस्ट को लोकप्रियता मिलनी शुरू हो गई और इसे अब तक 26 हज़ार से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन तुरंत ही तारीफों और प्यार से भर गया. एक यूज़र ने लिखा, "मुझे यह बहुत पसंद आया, सभी नहाने का आनंद ले रहे हैं." एक ने लिखा, "नहाने का समय सबसे अच्छा समय होता है."

देखें Video:

कुछ दर्शकों ने हाथियों के चंचल व्यवहार की ओर ध्यान दिलाया, एक ने लिखा था, "वे अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं," जबकि एक ने कहा, "खुशहाल पानी की बौछारें." एक ने इस माहौल को बखूबी दर्शाया, "वे कितने प्यार से आनंद ले रहे हैं." "इन कमेंट्स में दर्शकों की उस खुशी को दर्शाया गया है जो उन्होंने इन सौम्य विशालकाय हाथियों को अपने प्राकृतिक आवास में समय बिताते हुए देखकर महसूस की. आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके बताएं.

