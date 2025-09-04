बेटे ने बनाया पापा के जेल जाने का व्लॉग, कैमरे में कैद किया पूरा सफर, Video पर कमेंट्स पढ़ नहीं रुकेगी हंसी

रीलवुड में आपने परेश रावल का वो डायलॉग तो जरूर देखा और सुना होगा, जिसमें वह कहते हैं, 'अरे बाप रे यह तो धोती खोल रहा है', ऐसा ही कुछ किया है एक बेटे ने अपने पिता के साथ, कैसे, चलिए बताते हैं. जब एक शख्स जेल जा रहा था तो उसके व्लॉगर बेटे ने उसके जेल जाने का पूरा सफर अपने कैमरे में कैद कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर बता दिया कि उसका पिता जेल में सजा काट रहा है, जबकि लोग ऐसी खबरों को घर से बाहर तक नहीं जाने देते हैं. खैर, जो हुआ सो हुआ, आगे जानते हैं क्या हुआ और लोग इस लड़के के व्लॉग पर क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, वो भी जानेंगे.

बेटे ने बनाया पिता के जेल जाने का व्लॉग (Andhra Man Records Father Journey To Jail)

वीडियो में देखेंगे कि व्हाइट टी-शर्ट पहने एक लड़का कैसे अपने पिता के जेल जाने का पूरा सफर अपने फोन कैमरे के माध्यम से बता रहा है. यह लड़का एक व्लॉगर है और यह इसका 22वां व्लॉग है, जो कि इसने अपने वीडियो में बताया है. इस वीडियो में लड़के ने बताया, 'दोस्तों आज मेरे पापा की पेरोल खत्म हो गई है और उन्हें एक बार फिर जेल में जाना होगा, अगर पापा के जेल जाने में एक मिनट की भी देरी हुई तो उनकी फाइल डिफॉल्ट में आ जाएगी और फिर उन्हें जमानत मिलने में देरी होगी'. इसके बाद लड़का अपने पिता को जेल में छोड़कर वापस कार में बैठकर मायूस होकर अपने घर चला जाता है और यह मामला नई दिल्ली पुलिस स्टेशन का है. फिलहाल इस वीडियो को 10 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक कर लिया है.

लोगों ने बांधी बेटे की हिम्मत (Vlogger Son Records Father Jail )

व्लॉगर के इस वीडियो पर 9 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और इसके इंस्टा अकाउंट पर पिता के जेल जाने के कई व्लॉग हैं. इसके इस व्लॉग पर लोगों का क्या कहना है चलिए जानते हैं. इसमें ज्यादातर लोगों ने इस व्लॉगर से पूछा है कि उसके पिता किस बात की सजा काट रहे हैं? इस वीडियो पर एक ने लिखा है, 'लगता है ड्रग्स का मामला है'. दूसरे ने लिखा है, 'मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे पिता जल्द ही जेल से छूट जाए'. तीसरे ने लिखा है, 'भाई के चेहरे पर पिता के जेल जाने का दुख दिख रहा है'. चौथा लिखता है, अरे भाई वो जेल जा रहे हैं, हनीमून पर नहीं, जो वीडियो बना रहा है'. एक ने लिखा है, व्लॉगर ऑफ द ईयर'. इस वीडियो पर लोगों के ऐसे ही मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं.

