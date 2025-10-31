शेरनी के शिकार से ही शख्स ने निकाला मांस, आग पर पकाकर, फिर जो किया, देखकर लोग बोले- ये है असली बॉन्डिंग!

Man Takes Bite From Lioness: सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स शेरनी के शिकार से मांस का टुकड़ा निकालकर खुद पकाता है. वीडियो में दिखाया गया है कि एक शेरनी, जिसका नाम सिर्गा (Sirga) है, अपने शिकार, एक बड़े ओरिक्स (Oryx Antelope) को खा रही होती है. तभी उसका देखभाल करने वाला वैलेंटिन ग्र्यूनर (Valentin Gruener) चुपचाप उसके पास जाता है और उसके शिकार में से एक टुकड़ा काटकर ले लेता है.

शेरनी के पास आग जलाकर पकाया मांस

ग्र्यूनर वीडियो में बताते हैं कि उन्होंने शेरनी के हालिया शिकार का एक छोटा हिस्सा लिया ताकि उसे आग पर बारबेक्यू किया जा सके. उन्होंने लिखा, “आमतौर पर मैं उसके पास आग नहीं जलाता, लेकिन ठंडी रातों में कभी-कभी हम थोड़ा मांस अपने लिए और टीम के लिए ले लेते हैं. इस मौसम में मांस कई दिनों तक ताजा रहता है.”

वह शिकार से मांस काटते हैं, उसे एक झाड़ी पर लटकाते हैं और फिर आग जलाकर उसे पकाते हैं. पकने के बाद वह मांस शेरनी को ऑफर करते हैं, लेकिन सिर्गा उसे खाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे कच्चा मांस ही पसंद है.

देखें Video:

इंसान और शेरनी के बीच भरोसे की मिसाल

ग्र्यूनर ने बताया कि सिर्गा को कोई आपत्ति नहीं होती जब वह उसके शिकार को छूते हैं. उन्होंने कहा, “यह भरोसा कई सालों की दोस्ती का नतीजा है. यह किसी को भी ट्राय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर खासकर शेर के इस तरह से पास जाना खतरनाक हो सकता है.”

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

यह वीडियो अब तक 4 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है और सैकड़ों लोग इस अनोखे रिश्ते की तारीफ कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, “इन दोनों के बीच का भरोसा लाजवाब है, ऐसा रिश्ता कल्पना से परे है.” दूसरे ने कहा, “किसी शेर के शिकार से मांस खाना शायद अब तक की सबसे बहादुरी भरी बात है.” तीसरे यूज़र ने लिखा, “एक जंगली शेरनी का अपने इंसान ‘डैड' के साथ इतना प्यार देखना, वाकई इंसान और जानवर की सीमाएं मिटा देता है.”

सिर्गा और ग्र्यूनर की कहानी

सिर्गा का जन्म 2012 में हुआ था, और तभी से वैलेंटिन ग्र्यूनर ने उसे पाला है. जब सिर्गा सिर्फ 10 दिन की थी, तब ग्र्यूनर ने उसे अपने संरक्षण में लिया.वह फिलहाल बोत्सवाना के कालाहारी रिज़र्व (Kalahari Reserve) में रहती है, जो करीब 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से लगभग छह गुना बड़ा इलाका. यहां सिर्गा पूरी तरह आज़ाद है और जंगली जानवरों का शिकार खुद करती है, जबकि ग्र्यूनर उसकी देखभाल करते हैं.

यह भी पढ़ें: पेड़ के नीचे आराम फरमा रहा था शेरनियों का झुंड, हाथी राजा ने स्वैग में ली एंट्री, आगे जो हुआ, नजारा चौंका देगा

लाइफ का सबसे महंगा पानी...यूरोप की ट्रेन में शख्स ने खरीदी वॉटर बोतल, कीमत सुनते ही उड़ गए होश, Video वायरल