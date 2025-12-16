विज्ञापन
दिल्ली NCR से क्यों गायब हुआ कोहरा! बारिश और बर्फबारी से पलटेगा मौसम, जानें एक हफ्ते कैसा रहेगा मौसम का हाल

Delhi Weather Today: दिल्ली, नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक मौसम का हाल तेजी से बदला है, 24 घंटे पहले घना कोहरा एनसीआर में छाया था, लेकिन आज वहां आज मौसम बदला हुआ है.

Delhi Weather News
नई दिल्ली:

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक मंगलवार को मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला. सुबह के वक्त ज्यादा कोहरा नहीं दिखाई दिया,जबकि मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी दी है. तेज हवाओं के कारण कोहरा और धुंध कम होने का अनुमान जताया जा रहा है.तापमान में भी ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली. 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा, जबकि आने वाले दिनों में भी तापमान 9 से 11 डिग्री के बीच बना रहा है. जबकि अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं. 

मौसम विभाग ने 16 और 17 दिसंबर को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी इन दोनों ही दिनों में कोहरे की चादर लिपटी रहने का अनुमान जताया गया है. हिमाचल प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर भारत में भी 16 से 18 दिसंबर के बीच ऐसा ही मौसम रहेगा. 

पंजाब, पूर्वी मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा से लेकर चंडीगढ़ तक घने कोहरे का अंदेशा जताया गया था. यूपी में बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, इटावा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर में भी कोहरे का अलर्ट था. दिल्ली में सफदरजंग और पालम एयरपोर्ट, राजस्थान के गंगानगर में भी ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं. 

जम्मू-कश्मीर से लद्दाख तक बारिश के आसार

मौसम विभाग ने पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की पूर्वानुमान जताया है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी हो रही है.हिमाचल प्रदेश में 18 से 21 से और उत्तराखंड में 15 से 21 दिसंबर तक ऐसी बारिश और बर्फबारी हो सकती है.वहीं तमिलनाडु और उसके आसपास के इलाके में चक्रवात बनने की चेतावनी है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी 17 दिसंबर को बरसात होने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है. 

कश्मीर में लगातार दूसरी रात बर्फीली ठंड रही और तापमान शून्य डिग्री से नीचे रही. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री दर्ज किया गया. कश्मीर के अधिकांश हिस्सों और खासकर झील वाले क्षेत्रों में घने कोहरा छाया रहा.काजीगुंड में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री और कुपवाड़ा में तापमान 1.6 डिग्री रहा. पुलवामा का अवंतीपोरा जम्मू-कश्मीर का सबसे सर्द रहा, जहां टेंपरेचर शून्य से 0.8 डिग्री नीचे रहा. कश्मीर 21 दिसंबर से 40 दिनों की सबसे भयंकर सर्दी की अवधि चिल्लई कलां शुरू होने वाली है. बर्फबारी भी बढ़ेगी. 


 

