LIVE: एयरपोर्ट पर सिर झुकाकर बैठे लूथरा ब्रदर्स, फोटो से बचने की कोशिश करते आए नजर, गोवा जाने से पहले की तस्वीर आई सामने

गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन' रेस्टोरेंट में लगी आग के मामले में फरार चल रहे रेस्टोरेंट मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को पटियाला हाउस कोर्ट ने दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंप दिया है.पुलिस दोनों आरोपियों को गोवा ले जा रही है, उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी. जांच एजेंसियों का मानना है कि अब तक मिले दस्तावेजों और बयानों ने मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किए हैं.

एनडीटीवी को लूथरा बंधुओं की तस्वीरें मिलीं जिनमें वे गोवा जाने के दौरान दिल्ली हवाई अड्डे पर बैठे हुए थे.

LIVE Updates:

-गोवा हवाई अड्डे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि गोवा पुलिस अगले 45 मिनट में लूथरा भाइयों को लाने वाली है.

-आरोपी लूथरा बंधुओं को ले जा रही अकासा एयरलाइन की उड़ान 20 मिनट की देरी से उड़ी. लूथरा बंधुओं के साथ गोवा पुलिस अधिकारी मौजूद हैं. लूथरा बंधुओं ने फोटो खिंचवाने से बचने के लिए अपना सिर झुका लिया.

कल ही दोनों भाइयों को लाया गया दिल्ली

पुलिस ने तीन दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने दो दिन की इजाजत दी. थाईलैंड में पकड़े जाने के बाद दोनों भाइयों को मंगलवार को दिल्ली लाया गया था, जहां एयरपोर्ट पर ही गोवा पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. उन्हें मेडिकल जांच के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से रिमांड की अनुमति मिली.

थाईलैंड से डिपोर्ट होकर दिल्ली पहुंचे आरोपी

भारतीय एजेंसियों के अनुरोध पर थाई अधिकारियों ने लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिया था. इसके बाद उन्हें भारत डिपोर्ट किया गया. दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते समय दोनों आरोपी मास्क लगाए नजर आए. गोवा पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए तस्वीरें भी जारी कीं.

गोवा में बड़े पैमाने पर जांच जारी

नॉर्थ गोवा में स्थित नाइटक्लब ‘बर्च बाय रोमियो लेन' में भीषण आग लगने के बाद पुलिस और मजिस्ट्रेट जांच समिति दोनों स्तर पर जांच कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक

अब तक 20 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं.

100 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

एक्साइज विभाग के अधिकारियों से भी पूछताछ चल रही है.

स्थानीय निकाय से जुड़े व्यक्तियों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं.

संपत्ति के मूल मालिक प्रदीप घड़ी अमोणकर से भी पूछताछ की गई है.

अग्रिम जमानत याचिका पहले ही हो चुकी थी खारिज

11 दिसंबर को दिल्ली की एक अदालत ने लूथरा ब्रदर्स की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सुनवाई के दौरान गोवा पुलिस के वकील अभिनव मुखर्जी ने बताया था कि आरोपियों ने कारोबार में कम भागीदारी का झूठा दावा किया. विदेश यात्रा को 'पहले से तय' बताने का भी खंडन किया गया. इसके अलावा कोर्ट में FSSAI आवेदन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवेदन और GST रिकॉर्ड पेश किए गए. इन दस्तावेजों में गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा और अजय गुप्ता को पार्टनर बताया गया है.