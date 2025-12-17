विज्ञापन
Punjab Local Body Election Result Live: पंजाब में निकाय चुनाव रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं. पंजाब की जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के लिए हुए चुनाव के बाद आज मतगणना हो रही है. पंजाब में ब्लॉक कमेटी की 2682 सीट और जिला परिषद की 342 सीट पर वोटिंग हुई थी. ब्लॉक की सीटों पर 8,314 उम्मीदवार मैदान में थे. जिला परिषद की सीटों के लिए 1265 प्रत्याशियों ने किस्मत आजमाई थी. दोनों चुनावों में 196 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं. पंजाब निकाय चुनाव में 13 दिसंबर को हुई वोटिंग में 48 फीसदी मत पड़े थे. राज्य चुनाव आयोग कुछ जगहों पर मामूली झड़पों के अलावा शांतिपूर्ण मतदान का दावा किया था. रोपड़ निकाय चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है. उसके उम्मीदवार को 969 वोट मिले हैं और प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी को 531 वोट मिले हैं. 

रोपड़ निकाय चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है. उसके उम्मीदवार को 969 वोट मिले हैं और प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी को 531 वोट मिले हैं. 

