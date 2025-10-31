पेड़ के नीचे आराम फरमा रहा था शेरनियों का झुंड, हाथी राजा ने स्वैग में ली एंट्री, आगे जो हुआ, नजारा चौंका देगा

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जंगल के अंदर शेरों का परिवार पेड़ के नीचे आराम फरमा रहा होता है. तभी दूर से एक विशालकाय हाथी (जिसे लोग मजाक में ‘जेठ जी' कह रहे हैं) उनकी ओर बढ़ता हुआ नजर आता है. वीडियो देखकर लगता है कि जैसे जंगल में कोई पुरानी दुश्मनी याद आ गई हो, एक तरफ जंगल का राजा कहलाने वाला शेर और दूसरी तरफ ताकत का प्रतीक हाथी आमने-सामने!

‘जेठ जी' की एंट्री से मचा हड़कंप

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शेरनियों का झुंड पेड़ के नीचे बैठकर आराम फरमा रहा है. तभी वहां कुछ दूरी पर एक हाथी आता हुआ दिखाई दे रहा है. जैसे ही हाथी पास आता है, शेरनी और उसके शावक फौरन सतर्क हो जाते हैं. शेरनियां उठकर थोड़ा पीछे हटती हैं जबकि हाथी बड़े रौब से उनकी तरफ बढ़ता जाता है. कुछ ही सेकंड में शेर का पूरा परिवार वहां से हट जाता है, और हाथी राजा की चाल में उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है. लोगों ने मजाक में कहा, “अब समझ आया कि असली राजा कौन है… जंगल में भी सीनियरिटी चलती है!”

देखें Video:

सोशल मीडिया पर यूज़र्स के मजेदार रिएक्शन

इस वीडियो को (@makwavi_african_safaris) इस इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो को अबतक 26 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, “शेर जंगल का राजा सही, लेकिन जेठ जी का रौब सबसे बड़ा है.” दूसरे ने कहा, “यह सास-बहू नहीं, शेर-हाथी का एपिसोड है… जहां सम्मान से रास्ता छोड़ना ही बेहतर होता है.” कई लोगों ने इसे प्रकृति की शक्ति और संतुलन का सुंदर उदाहरण बताया, जहां हर जानवर की अपनी जगह और सम्मान है.

जानिए क्यों शेर भी हाथी से बचता है?

जंगल विशेषज्ञों के अनुसार, हाथी का आकार और ताकत शेर से कई गुना ज्यादा होती है. इसलिए आमतौर पर शेर उनसे नहीं भिड़ते, खासकर जब वे अकेले हों या परिवार के साथ हों. हाथी का एक वार ही शेर को गंभीर चोट पहुंचा सकता है, इसलिए शेर सतर्क रहना बेहतर समझते हैं. यही वजह है कि वीडियो में भी शेर परिवार ने दूरी बनाना ही सही समझा.

