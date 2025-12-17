विज्ञापन

जानिए कौन हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के छोटे दामाद, पर्सनालिटी में नहीं हैं किसी हीरो से कम

हम आपको धर्मेंद्र के सबसे छोटे दामाद यानी अहाना देओल के पति के बारे में बताने जा रहे हैं जो ग्लैमर की दुनिया से कोसों दूर रहते हैं लेकिन लुक और पर्सनैलिटी के मामले में किसी स्टार से कम नहीं हैं.

Read Time: 2 mins
Share
जानिए कौन हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के छोटे दामाद, पर्सनालिटी में नहीं हैं किसी हीरो से कम
जानिए कौन हैं धर्मेंद्र के छोटे दामाद?
नई दिल्ली:

बीते 25 नवंबर को बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र का निधन हो गया. उनके जाने के बाद परिवार और फैंस के बीच शोक का माहौल अब भी बरकरार है. इस बीच धर्मेंद्र के निजी जीवन में लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ गई है और लोग उनसे जुड़े हर किसी के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगे हैं. आज हम आपको धर्मेंद्र के सबसे छोटे दामाद यानी अहाना देओल के पति के बारे में बताने जा रहे हैं जो ग्लैमर की दुनिया से कोसों दूर रहते हैं लेकिन लुक और पर्सनैलिटी के मामले में किसी स्टार से कम नहीं हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

कौन है वैभव वोहरा?

धर्मेंद्र की चार बेटियां हैं, जिनमें अहाना देओल सबसे छोटी हैं. अहाना ने साल 2014 में अपने बॉयफ्रेंड वैभव वोहरा से शादी कर ली. वैभव दिल्ली के रहने वाले एक व्यसायी हैं. वे कॉन्टिनेंटल कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं. यह कंपनी सिंगापुर एयरलाइंस, एयर फ्रांस, लुफ्थांसा, एयर कनाडा जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट के रूप में काम करती है. वैभव ने बाबसन कॉलेज से पढ़ाई की है. वह लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के क्षेत्र में काम करते हैं, साथ ही इंडो-फ्रेंच चैंबर ऑफ कॉमर्स में भी एक्टिव हैं.

ऐसे हुई पहली मुलाकात

अहाना के साथ वैभव की पहली मुलाकात बड़ी बहन ईशा देओल की शादी में हुई थी. ईशा और भरत तख्तानी की शादी में अहाना पहली बार वैभव से मिली थी. यहीं दोनों की आंखें चार हुईं और यहीं से दोनों की प्यार की कहानी शुरू हुईं. कुछ सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार 2 फरवरी 2014 को मुंबई के आईटीसी मराठा में अहाना और वैभव ने शादी कर ली. इनकी शादी तमिल और पंजाबी रीति-रिवाजों से हुई थी. एक साल बाद ही दोनों ने अपने बेटे डेरियन वोहरा का स्वागत किया. इसके बाद जुड़वां बेटियां एस्ट्रिया और एडिया वोहरा का जन्म 2020 में हुआ. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra S Younger Son In Law, Ahana Deol, Dharmendra Son In Law, Dharmendra Son In Law Photo, Vaibhav Vohra
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com