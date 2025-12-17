India vs South Africa, 4th T20I Highlights: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बुधवार को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में चौथा टी20 मैच कोहरे के कारण रद्द हो गया. तय समय के अनुसार मैच में टॉस शाम साढ़े 6 बजे होना था, लेकिन बार-बार निरीक्षण के बाद अंपायर्स ने यहां के हालात को खेलने के अनुरूप नहीं पाया. ऐसे में सीरीज का अगला मैच निर्णायक बन गया है, जो 19 दिसंबर को अहमदाबाद में आयोजित होगा. बुधवार को, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में 'बहुत घने कोहरे' के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया था. इसके साथ ही राज्य के पूर्वी से पश्चिमी हिस्सों तक 27 जिलों में घने कोहरे के लिए 'येलो अलर्ट' भी जारी किया गया था. (Scorecard)

लखनऊ पहली बार दिसंबर के महीने में टी20 मैच की मेजबानी करने जा रहा था, लेकिन फैंस को घने कोहरे की वजह से मायूस होना पड़ा है. स्टेडियम में घने कोहरे के बीच फैंस दूसरी तरफ के स्टैंड्स को मुश्किल से देख पा रहे थे. इस मैच के रद्द होने के शुरुआती संकेत तब मिले जब भारतीय अनुसार शाम 6:30 बजे होने वाला टॉस शुरू में 6:50 बजे तक के लिए टाल दिया गया, लेकिन कोहरा कम न होने पर, शाम 7:30 बजे, 8:00 बजे, 8:30 बजे और 9:00 बजे निरीक्षण किए गए. रात 9:25 बजे बल्लेबाज की क्रीज से फ्लडलाइट्स को देखा गया, जिसके बाद स्थानीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे मैच रद्द कर दिया.

अंपायर केएन पंडित और अनंतपद्मनाभन ने रात 8 बजे के इंस्पेक्शन के दौरान कुछ विजिबिलिटी ड्रिल किए. एक अंपायर ने पिच के दूसरे छोर पर गेंद पकड़ी, जबकि दूसरा अंपायर डीप मिडविकेट पर यह देखने गया कि गेंद दिख रही है या नहीं. जब यह स्पष्ट हो गया कि गेंद आसानी से नहीं दिख रही है, तो एक और इंस्पेक्शन तय किया गया.

भारतीय टीम सीरीज में फिलहाल 2-1 से लीड हासिल कर चुकी है. टीम इंडिया ने कटक में खेले गए पहले मैच को 101 रन से जीता था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने न्यू चंडीगढ़ में 51 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली थी. टीम इंडिया ने धर्मशाला में खेले गए सीरीज के तीसरे मुकाबले को 7 विकेट से जीतकर एक बार फिर लीड ले ली. अब टीम इंडिया अंतिम मुकाबले को जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम करना चाहेगी, जबकि मेहमान टीम की कोशिश उस मैच को जीतकर सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म करने की होगी.

ऐसी है दोनों टीमें

दक्षिण अफ्रीका टीम: रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन, डेविड मिलर, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, टोनी डी ज़ोरज़ी, लूथो सिपामला, क्वेना मफाका

भारत टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, शाहबाज़ अहमद, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह

India vs South Africa, 4th t20i straight from Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow