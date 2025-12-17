विज्ञापन
35 minutes ago

India vs South Africa, 4th T20I Highlights: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बुधवार को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में चौथा टी20 मैच कोहरे के कारण रद्द हो गया. तय समय के अनुसार मैच में टॉस शाम साढ़े 6 बजे होना था, लेकिन बार-बार निरीक्षण के बाद अंपायर्स ने यहां के हालात को खेलने के अनुरूप नहीं पाया. ऐसे में सीरीज का अगला मैच निर्णायक बन गया है, जो 19 दिसंबर को अहमदाबाद में आयोजित होगा. बुधवार को, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में 'बहुत घने कोहरे' के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया था. इसके साथ ही राज्य के पूर्वी से पश्चिमी हिस्सों तक 27 जिलों में घने कोहरे के लिए 'येलो अलर्ट' भी जारी किया गया था. (Scorecard)

यह भी पढ़ें: IND vs SA 4th T20I: 'अजब किस्सों की गजब कहानी', इन अनोखे कारणों के चलते भी रूका है खेल

लखनऊ पहली बार दिसंबर के महीने में टी20 मैच की मेजबानी करने जा रहा था, लेकिन फैंस को घने कोहरे की वजह से मायूस होना पड़ा है. स्टेडियम में घने कोहरे के बीच फैंस दूसरी तरफ के स्टैंड्स को मुश्किल से देख पा रहे थे. इस मैच के रद्द होने के शुरुआती संकेत तब मिले जब भारतीय अनुसार शाम 6:30 बजे होने वाला टॉस शुरू में 6:50 बजे तक के लिए टाल दिया गया, लेकिन कोहरा कम न होने पर, शाम 7:30 बजे, 8:00 बजे, 8:30 बजे और 9:00 बजे निरीक्षण किए गए. रात 9:25 बजे बल्लेबाज की क्रीज से फ्लडलाइट्स को देखा गया, जिसके बाद स्थानीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे मैच रद्द कर दिया.

अंपायर केएन पंडित और अनंतपद्मनाभन ने रात 8 बजे के इंस्पेक्शन के दौरान कुछ विजिबिलिटी ड्रिल किए. एक अंपायर ने पिच के दूसरे छोर पर गेंद पकड़ी, जबकि दूसरा अंपायर डीप मिडविकेट पर यह देखने गया कि गेंद दिख रही है या नहीं. जब यह स्पष्ट हो गया कि गेंद आसानी से नहीं दिख रही है, तो एक और इंस्पेक्शन तय किया गया.

भारतीय टीम सीरीज में फिलहाल 2-1 से लीड हासिल कर चुकी है. टीम इंडिया ने कटक में खेले गए पहले मैच को 101 रन से जीता था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने न्यू चंडीगढ़ में 51 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली थी. टीम इंडिया ने धर्मशाला में खेले गए सीरीज के तीसरे मुकाबले को 7 विकेट से जीतकर एक बार फिर लीड ले ली. अब टीम इंडिया अंतिम मुकाबले को जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम करना चाहेगी, जबकि मेहमान टीम की कोशिश उस मैच को जीतकर सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म करने की होगी.

ऐसी है दोनों टीमें

दक्षिण अफ्रीका टीम: रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन, डेविड मिलर, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, टोनी डी ज़ोरज़ी, लूथो सिपामला, क्वेना मफाका

भारत टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, शाहबाज़ अहमद, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह

India vs South Africa, 4th t20i straight from  Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow

Dec 17, 2025 21:32 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: मैच रद्द

तो चलिए मैच रद्द हो गया है बिना एक भी गेंद फेंके. फैंस जा रहे हैं. अंपायर ने आखिरी तक कोशिश की, लेकिन मैच को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला बिना कोई एक गेंद फेंके रद्द किया गया. टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है. इसका मतलब है कि भारत सीरीज तो नहीं हारेगा. या तो सीरीज ड्रॉ होगी या भारत जीतेगा.

Dec 17, 2025 21:28 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: अंपायर का मुआयवा

अंपायर फैसला ले चुके हैं और फोर्थ अंपायर को जानकारी दी जा रही है. भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में है. 

Dec 17, 2025 21:27 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: अंपायर फिर आए मुआयना करने

अंपायर छठी बार मुआयना करने आए हैं. स्थिति बेहतर नहीं हुई है. विजिबिलिटी कम है. बहुत कम है विजिबिलिटी. पिच से स्टैंड नजर नहीं आ रहा है. तय मानिए कि मैच रद्द होने जा रहा है.

Dec 17, 2025 21:07 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: 9:25 होगा आखिरी फैसला

9:46 तक मैच शुरू हो जाना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो मैच रद्द होगा, यह तय मानिए. क्योंकि परिणाम के लिए जरूरी है कि कम से कम पांच ओवरों का मैच हो. तस्वीर बेहतर होगी, इसकी उम्मीद नहीं है. पिच अभी भी ढकी हुई है. 

Dec 17, 2025 21:03 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: अंपायर ने अब छठी बार इंस्पेक्शन टाइम दिया है

अंपायर अब 9:25 पर फिर से इंस्पेक्शन करेंगे. यह छठी बार है कि अंपायर ने छठी बार इंस्पेक्शन  का समय दिया है. 9:25 पर तय हो जाएगा कि आखिर मैच होगा या नहीं.

Dec 17, 2025 21:02 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: अंपायर एक बार फिर मैदान पर

अंपायर एक बार फिर मैदान पर हैं और तस्वीर बेहतर नहीं हुई है और बल्कि और वैसी ही हो. विजिबिलिटी कम है. विजिबिलिटी टेस्ट कर रहे अंपायर. अंपायर बात कर रहे हैं. लग नहीं रहा कि वो संतुष्ट है परिस्थितियों से. अंपायर अपना मन बना चुके हैं शायद. फील्ड पर कोई खिलाड़ी नहीं है. 

Dec 17, 2025 20:42 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: 9 बजे होगा मुआयना

बीसीसीआई की तरफ से अपडेट आ गया है. रात 9 बजे पांचवीं बार मुआयना करने आएंगे अंपायर. बहुत मुश्किल है कि स्थिति बेहतर हो.

Dec 17, 2025 20:36 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: अब इतने बजे होगा मुआयना

ताजा अपडेट यह है कि अब 9 बजे मुआयना किया जाएगा. धुंध अभी भी बनी हुई है. याद रहे कि अगर मैच के परिणाम के लिए जरूरी है कि 5 ओवरों का मैच हो और इसके लिए जरूरी है कि मैच 9.46 तक मैच शुरू हो.

Dec 17, 2025 20:35 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: अंपायर कर रहे बात

राजीव शुक्ला मैदान पर हैं. शायद अंपायर उन्हें समझा रहे हैं कि क्या दिक्कत है. थोड़ी देर में पता चलेगा कि क्या हुआ.

Dec 17, 2025 20:32 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: और खराब हुए हालात

हालात और खराब हो गए हैं. अंपायर मुआयना कर रहे हैं. धुंध बढ़ती जा रही है. अंपायर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं. तस्वीर दिखा रही है कि चीजें खराब हो रही हैं. धुंध नें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. विजिब्लिटी और खराब हुई. अंपायर अब बात कर रहे हैं.

Dec 17, 2025 20:11 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: कट ऑफ का क्या है नियम

5 ओवर के मुकाबले के लिए जरूरी है कि मैच कम से कम 9:46 पर शुरू हो. लेकिन अगर तब तक भी मैच शुरू नहीं हो पाता है तो मैच रद्द कर दिया जाएगा.

Dec 17, 2025 20:08 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: पिच को कवर किया गया

पिच को कवर किया गया है. अंपायर चाह रहे हैं कि मैच हो. उनकी पूरी कोशिश है. लेकिन स्थिति बेहतर नहीं है. अंपायर शायद सोच रहे हैं कि शायद स्थिति बेहतर हो. कमेंट्री के दौरान राबिन उथप्पा अंपायर के फैसले से खुश नहीं है. वह चाहते हैं कि कोई फैसला होगा. मैच की शुरुआत में दो घंटे की देरी हो चुकी है. 

Dec 17, 2025 20:05 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: अब 8:30 पर होगा अगला इंस्पेक्शन

अंपायर एक बार फिर बात कर रहे हैं. अंपायर संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं अभी भी. थोड़ी देर में साफ होगा कि क्या स्थिति है. अंपायर अब दोनों टीमों के कप्तान से बात करेंगे. अब 8:30 पर होगा अगला इंस्पेक्शन.

Dec 17, 2025 20:03 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: विजिब्लिटी का टेस्ट हो रहा है

विजिब्लिटी टेस्ट हो रहा है. जैसा पहले था, स्थिति और बेहतर नहीं हुई है.  पायर पिच के स्क्वेयर साइड पर जाकर मैदान का मुआयना कर रहे हैं. 

Dec 17, 2025 20:00 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: अंपायर मैदान पर

अंपायर एक बार फिर मैदान पर हैं. तस्वीरें अच्छी नहीं है. हालात और खराब हुए हैं. विजिब्लिटी कम है अभी भी. एक छोर से खड़े होकर दूसरे छोर पर देखने का प्रयास है. बाउंड्री रोप से पिच पूरी तरह साफ नहीं दिख रही है. परेशानी बढ़ने वाली है.

Dec 17, 2025 19:57 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: धुंध और अधिक हो गई है

ताजा हालात यह है कि धुंध और अधिक हो गई है. 8 बजे मुआयना होना है. अब से चार मिनट बाद, क्या आज का मैच रद्द हो जाएगा? थोड़ी देर में तस्वीर साफ होगी.

Dec 17, 2025 19:43 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: ओवरों में शुरू होगी कटौती

अब अगल जल्दी ही मैच शुरू नहीं हुआ तो ओवरों में कटौती शुरू होगी. हम पहले ही डेढ़ घंटे डिले हो चुके हैं. अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज हमें पूरे 20 ओवरा का मैच देखने को मुश्किल ही मिलेगा. साथ ही मैच के रद्द होने की भी संभावना होगी.

Dec 17, 2025 19:34 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: दूसरे मुआयना के बाद भी अंपायर नहीं खुश

अंपायर ने दूसरी बार मुआयना किया और दूसरी बार भी अंपायर संतुष्ट नहीं है. अब 8 बजे होगा दोबारा मुआयना.

Dec 17, 2025 19:33 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: विजिबिलिटी टेस्ट हुआ

तो अभी विजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है. एक अंपायर पिच से बाउंड्री लाइन कर गए. और दो मैदानी अंपायर पिच पर ही खड़े रहे. अब फिर बात हो रही है. यह देखने का प्रयास है कि क्या अंपायर खुद को देख पा रहे हैं या नहीं? क्या खिलाड़ी गेंद देख पाएंगे?

Dec 17, 2025 19:31 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: अंपायर कर रहे मुआयना

अंपायर एक बार फिर मुआयना कर रहे हैं. लेकिन स्थितियां अभी तक नहीं सुधरी हैं. अंपायर एक बार फिर बात कर रहे हैं. स्थितियां बेहतर नहीं हुई हैं. अंपायर अब दोनों टीमों के कप्तानों से बात करेंगे. ताजा तस्वीरों में दिख रहा है कि कंडिशन बेहतर नहीं है.

Dec 17, 2025 19:18 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: बढ़ रही धुंध

धुंध बढ़ रही है. हालांकि, खिलाड़ी अब अभ्यास करते दिख रहे हैं. लेकिन अधिकतर खिलाड़ी डगआउट में हैं.

Dec 17, 2025 19:12 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: मैदान पर धुंध

मैदान पर धुंध है. यह वीडियो देखिए. ताजा स्थितियां और खराब हैं.

Dec 17, 2025 19:08 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: बीसीसीआई की तरफ से भी जानकारी आई

धुंध छटने पर पता चलेगा कितने बजे होगा टॉस. 

Dec 17, 2025 19:03 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: क्या अपको वर्ल्ड कप के मैच की याद आई

क्या आपको वर्ल्ड कप का मुकाबला याद आया. भारत बनाम न्यूजीलैंड, धर्मशाला, जब धुंध के कारण मैच को रोक दिया गया था. हालांकि, 10 मिनट के रूकने के बाद मैच दोबारा शुरू हुआ था. 

Dec 17, 2025 18:58 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: क्या मैच हो जाएगा रद्द?

क्या मैच रद्द होगा? टॉस में घंटे भर की देरी हो चुकी है, ऐसे में यह तो तय है कि आज पूरे 20 ओवरों का मुकाबला नहीं होने वाला है. अभी धुंध बहुत अधिक है.

Dec 17, 2025 18:55 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: अगल निरीक्षण अब 7:30 पर होगा

अगला मुआयना अब 7:30 पर होगा. मैच में घंटे भर की देरी हो चुकी है. धुंध अभी बहुत है.

Dec 17, 2025 18:53 (IST)
Ind vs SA LIVE Score: कोई नहीं कर रहा वॉर्मअप

दोनों देशों के खिलाड़ी वॉर्मअप जर्सी में हैं और कोई खिलाड़ी वॉर्मअप नहीं कर रहा है. अंपायर अब अफ्रीकी कप्तान से बात कर रहे हैं. अब गंभीर के पास गए हैं.

Dec 17, 2025 18:51 (IST)
