खाना बनाते बनाते 18 साल की साली को हुआ 55 साल के जीजा से प्यार, एक सांस में बता डाली दिलचस्प लव स्टोरी

हिंदी फिल्म का मशहूर गाने की लाइन है न उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन. बहुत साल पहले राज बब्बर ने रोमांटिक अंदाज में ये लाइने गाईं थीं. और, अब सोशल मीडिया पर ऐसी लवस्टोरीज साकार होती दिख रही हैं. जिसमें उम्र का कोई फासला नहीं रखता. एक जीजा साली की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है. जिसे सुनकर आप भी इन लाइनों पर यकीन करने लग जाएंगे. सोशल मीडिया पर इस लव स्टोरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. सफेद बालों वाले जीजा के साथ खड़े होकर साली खुद अपनी मजेदार लवस्टोरी सुना रही है. फिलहाल, एनडीटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

देखें Video:

खाना बनाते बनाते हुए प्यार

मीडिया मंच ऑफिशियल नाम के इंस्टाग्राम पर जीजा साली का ये वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो के मुताबिक 18 साल की साली को 55 साल के जीजा से प्यार हो गया. आप देख सकते हैं गुलाबी साड़ी में साली सजधज कर खड़ी है. और, साथ में है सफेद बाल और दाढ़ी वाले जीजा. साली अपनी लवस्टोरी सुना रही है. वो कहती है कि दीदी की तबियत खराब हो गई थी. तब वो घर में खाना बनाने आती थी. आते जाते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती जाती हैं. और, दोनों में प्यार हो जाता है. जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली.

दीदी का क्या हुआ

इस लव स्टोरी को सुनने के बाद इंस्टाग्राम यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि फिर दीदी की तबियत ठीक हुई या नहीं. एक ने लिखा कि दीदी का चूल्हा फूंकते फूंकते दूल्हा ही फूंक दिया. कुछ यूजर्स ने दीदी का हाल पूछा है तो कुछ ने ये भी पूछा है कि वो अब कहां है. एक यूजर ने लिखा कि बाबू मोशाय प्यार तो अंधा होता है. कई यूजर्स ने सिर्फ लाफिंग इमोजी बनाकर इस वीडियो पर रिएक्ट किया है. इस वीडियो को अब तक 25 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं.

