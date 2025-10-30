विज्ञापन
विशेष लिंक

खाना बनाते बनाते 18 साल की साली को हुआ 55 साल के जीजा से प्यार, एक सांस में बता डाली दिलचस्प लव स्टोरी

18 साल की साली को अपने 55 साल के जीजा से प्यार हो गया. बीमार दीदी की मदद करते-करते दोनों करीब आ गए और फिर शादी कर ली. अब इनकी अनोखी लव स्टोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
खाना बनाते बनाते 18 साल की साली को हुआ 55 साल के जीजा से प्यार, एक सांस में बता डाली दिलचस्प लव स्टोरी
18 की साली ने 55 के जीजा से रचाई शादी, वायरल हुई लव स्टोरी

हिंदी फिल्म का मशहूर गाने की लाइन है न उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन. बहुत साल पहले राज बब्बर ने रोमांटिक अंदाज में ये लाइने गाईं थीं. और, अब सोशल मीडिया पर ऐसी लवस्टोरीज साकार होती दिख रही हैं. जिसमें उम्र का कोई फासला नहीं रखता. एक जीजा साली की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है. जिसे सुनकर आप भी इन लाइनों पर यकीन करने लग जाएंगे. सोशल मीडिया पर इस लव स्टोरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. सफेद बालों वाले जीजा के साथ खड़े होकर साली खुद अपनी मजेदार लवस्टोरी सुना रही है. फिलहाल, एनडीटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

देखें Video:

खाना बनाते बनाते हुए प्यार

मीडिया मंच ऑफिशियल नाम के इंस्टाग्राम पर जीजा साली का ये वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो के मुताबिक 18 साल की साली को 55 साल के जीजा से प्यार हो गया. आप देख सकते हैं गुलाबी साड़ी में साली सजधज कर खड़ी है. और, साथ में है सफेद बाल और दाढ़ी वाले जीजा. साली अपनी लवस्टोरी सुना रही है. वो कहती है कि दीदी की तबियत खराब हो गई थी. तब वो घर में खाना बनाने आती थी. आते जाते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती जाती हैं. और, दोनों में प्यार हो जाता है. जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली.

दीदी का क्या हुआ

इस लव स्टोरी को सुनने के बाद इंस्टाग्राम यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि फिर दीदी की तबियत ठीक हुई या नहीं. एक ने लिखा कि दीदी का चूल्हा फूंकते फूंकते दूल्हा ही फूंक दिया. कुछ यूजर्स ने दीदी का हाल पूछा है तो कुछ ने ये भी पूछा है कि वो अब कहां है. एक यूजर ने लिखा कि बाबू मोशाय प्यार तो अंधा होता है. कई यूजर्स ने सिर्फ लाफिंग इमोजी बनाकर इस वीडियो पर रिएक्ट किया है. इस वीडियो को अब तक 25 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें: 3 महीने में घटाओ इतना वज़न और जीत लो Porsche! चीन के जिम का चौंकाने वाला कॉन्टेस्ट वायरल

मैं नहीं चाहता... टेक प्रोफेशनल ने इस्तीफा देने से पहले बॉस को मैसेज पर कही ऐसी बात, वायरल चैट कर देगी हैरान

खिड़की के बाहर पेंट करने के लिए शख्स ने लगाया ऐसा तगड़ा जुगाड़, लोग बोले -भाई के दिमाग का तो जवाब नहीं!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Video, Jija Saali Viral Video, Viral Love Story
Get App for Better Experience
Install Now