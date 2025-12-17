'भारत में मैन्युफैक्चरिंग घट रही है, इसे मजबूत करने...', जर्मनी के BMW प्लांट पहुंचकर बोले राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जर्मनी के म्यूनिख शहर में स्थित BMW Welt और BMW प्लांट का दौरा किया. राहुल ने बताया कि उन्हें BMW की उन्नत मैन्युफैक्चरिंग तकनीक और वैश्विक स्तर की इंजीनियरिंग को करीब से देखने का मौका मिला.

BMW और TVS की साझेदारी को बताया भारतीय इंजीनियरिंग का गौरव

राहुल गांधी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि BMW की उत्पादन प्रक्रिया और टेक्नोलॉजी विश्वस्तरीय है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके दौरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वह था जब उन्होंने TVS की 450cc मोटरसाइकिल देखी, जो BMW के साथ साझेदारी में विकसित हुई है. उन्होंने इसे भारतीय इंजीनियरिंग के लिए 'गौरव का क्षण' बताया.

Had the chance to experience BMW's world in Munich, Germany with a guided tour of BMW Welt and the BMW Plant - an incredible look at world-class manufacturing up close.



A highlight was seeing TVS's 450cc motorcycle, developed in partnership with BMW. Proud moment to see Indian… pic.twitter.com/xF0tVVopnt — Indian Overseas Congress (@INCOverseas) December 17, 2025

'भारत में मैन्युफैक्चरिंग घट रही है'

BMW प्लांट में विजिट के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ मैन्युफैक्चरिंग होती है. भारत में मैन्युफैक्चरिंग 'घटती हुई' स्थिति में है. देश को तेज आर्थिक विकास के लिए अधिक उत्पादन, बेहतर मैन्युफैक्चरिंग ईकोसिस्टम और बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए अपने औद्योगिक ढांचे को मजबूत करना होगा. राहुल गांधी का यह दौरा उनकी विदेश यात्राओं के दौरान कॉर्पोरेट, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री से जुड़ी बैठकों के सिलसिले का हिस्सा माना जा रहा है.

TVS और BMW की साझेदारी से बन रहीं बाइक्स

बता दें कि टीवीएस मोटर कंपनी और बीएमडब्ल्यू ने अपनी दीसाझेदारी के तहत 200,000 यूनिट उत्पादन का एक महत्वपूर्ण मील पत्थर हासिल किया था. भारत-जर्मनी के इस सहयोग ने 500 सीसी से कम की मोटरसाइकिल श्रेणी में लगातार नए मानक स्थापित किए हैं और दुनिया भर के राइडर्स को विश्व स्तरीय उत्पाद उपलब्ध कराए हैं. 2013 में साझेदारी शुरू होने के बाद से, इस गठबंधन ने नवाचार, गुणवत्ता और प्रदर्शन में उत्कृष्टता के एक दशक से अधिक का सफर तय किया है.