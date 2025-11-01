विज्ञापन
विशेष लिंक

पानी में खौफनाक जंग! मगरमच्छ के जबड़े में फंसा विशाल अजगर, न मानी हार न तोड़ा दम, दिल दहला देने वाला Video

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मगरमच्छ और अजगर के बीच ज़िंदगी-मौत की जंग नजर आ रही है. दोनों के बीच की ये भिड़ंत इतनी खतरनाक है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए.

Read Time: 3 mins
Share
पानी में खौफनाक जंग! मगरमच्छ के जबड़े में फंसा विशाल अजगर, न मानी हार न तोड़ा दम, दिल दहला देने वाला Video
अजगर की जकड़ और मगरमच्छ के जबड़े का मुकाबला

Crocodile Python Fight: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं. वीडियो में एक मगरमच्छ और अजगर के बीच खतरनाक लड़ाई होती दिख रही है. अजगर, मगरमच्छ के जबड़ों में फंस गया था, लेकिन उसने आखिरी दम तक हार नहीं मानी. वीडियो में दोनों के बीच यह जंग जंगल की नदी के किनारे होती नजर आती है. वायरल हो रहा यह वीडियो दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क का है. 

अजगर की जकड़ और मगरमच्छ के जबड़े का मुकाबला

वीडियो में देखा जा सकता है कि मगरमच्छ ने अजगर को अपने जबड़ों में कसकर दबा लिया है. वैसे तो अजगर खुद भी शिकारियों के लिए एक खतरा है, लेकिन इस बार मगरमच्छ के शिकंजे में फंस चुका है. अजगर अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और बीच-बीच में अपने शरीर को लपेटकर पलटवार भी करता है. यह नज़ारा न सिर्फ रोंगटे खड़े कर देने वाला है, बल्कि यह अजगर के जीने की इच्छाशक्ति को भी दिखाता है. इस वीडियो को बेनी साल्जर और जूलियन गीर्ट्स ने रिकॉर्ड किया है. दोनों जानवरों की ताकत और आक्रामकता देखकर दर्शक भी हैरान रह गए.

देखें Video:

‘नेचर डॉक्युमेंट्री से भी ज्यादा थ्रिलिंग!'

इस वीडियो को यूट्यूब चैनल लेटेस्ट साइटिंग्स (Latest Sightings) ने शेयर किया है, जिसे अबतक 18 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. किसी ने लिखा, “ये तो नेचर की असली लड़ाई है!” तो किसी ने कहा, “अजगर की हिम्मत काबिले-तारीफ है.” कई यूजर्स ने इसे ‘जंगल का रियल थ्रिलर' बताया. कुछ ने चेतावनी दी कि ऐसे खतरनाक जानवरों से दूरी बनाकर ही रहना चाहिए.

सीख: प्रकृति की शक्ति को कभी हल्के में न लें

यह वीडियो भले ही रोमांचक लगे, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि जंगल का हर पल अनिश्चितता से भरा होता है. यहां सिर्फ एक नियम चलता है, “जो ज्यादा ताकतवर और समझदार है, वही जीवित रहता है.”

यह भी पढ़ें: वंदे भारत से उतरकर चाय लेने गया शख्स, लौटा तो ट्रेन के दरवाजे पर पहुंचते ही जो हुआ, हैरान हो देखते रहे लोग

बेंगलुरु में इंजीनियर ने ऑनलाइन मंगाया 1 लाख 86 हज़ार का मोबाइल, डिब्बा खोलते ही निकली ऐसी चीज, देखकर उड़े होश

मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं... आखिर मुस्लिम शख्स ने ऐसा क्यों कहा? Video वायरल होते ही भड़के लोग, छिड़ गई बहस

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Crocodile Python Fight, Wildlife Video, Crocodile Vs Python
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com