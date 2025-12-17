IND vs SA: रद्द हो गया भारत-द.अफ्रीका मुकाबला, छह बार मुआयना करने के बाद लिया गया फैसला, फैंस को हाथ लगी निराशा

IND vs SA 4th T20I Abandoned Due To Fog: एकाना स्टेडियम में स्मॉग की घनी परत के कारण खराब विज़िबिलिटी की वजह से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 इंटरनेशनल मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया. मैदान पर स्मॉग की चादर छा जाने के कारण टॉस में देरी हुई और 6 बार जांच के बाद अंपायरों ने आखिरकार मैच को रद्द करने का फैसला लिया. भारत पांच मैचों की सीरीज़ में 2-1 से आगे है.

इससे पहले चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के टॉस में देरी हुई. पहले निर्धारित समय के अनुसार टॉस शाम छह बजकर 30 मिनट पर होना था लेकिन पहले इसे 20 मिनट के लिए टाला गया और फिर छह बजकर 50 मिनट पर हुए निरीक्षण के दौरान अगला निरीक्षण सात बजकर 30 मिनट पर करने का फैसला किया गया, लेकिन अंपायर संतुष्ट नहीं दिखें. इसके बाद 8, 8:30 और 9 बजे इंस्पेक्शन हुआ लेकिन वो बेनतीजा रहा. इसके बाद आखिरी इंस्पेक्शन 9:25 बजे हुआ और मैच को लेकर फाइनल फैसला लिया गया.

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2025 के नियमों के तहत बारिश या कोहरे जैसी खराब विजिबलिटी की स्थिति में मैच प्रभावित होने पर ओवरों की कटौती के लिए स्पष्ट नियम और दिशानिर्देश तय किए गए हैं. इन नियमों का उद्देश्य खेल को सही तरीके से पूरा करना और खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

अतिरिक्त समय का पहले उपयोग

मैच रेफरी और अंपायर ओवर कम करने से पहले उपलब्ध अतिरिक्त समय का इस्तेमाल करते हैं, जो आमतौर पर 60 से 90 मिनट तक होता है. ओवरों में कटौती तभी की जाती है जब यह अतिरिक्त समय समाप्त हो जाए और खेल दोबारा शुरू न हो सके.

सबसे कम कितने ओवर का खेल?

किसी भी T20I मैच का नतीजा निकालने के लिए दोनों टीमों का कम से कम 5-5 ओवर खेलना जरूरी है. हालांकि, ICC के नॉकआउट मुकाबलों जैसे सेमीफाइनल या फाइनल में यह सीमा बढ़ाकर 10-10 ओवर कर दी गई है.

DLS नियम का कब इस्तेमाल

यदि पहली पारी पूरी हो चुकी हो और दूसरी पारी के दौरान बारिश या कोहरे से खेल रुक जाए, तो डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) पद्धति के तहत लक्ष्य में संशोधन किया जाता है. लेकिन अगर दूसरी पारी में कम से कम 5 ओवर भी पूरे नहीं हो पाते, तो मैच को ‘नो रिजल्ट' घोषित किया जाता है.

कोहरे की स्थिति में अंपायर ऐसे लेते हैं फैसला

कोहरे की स्थिति में अंपायर विजिबलिटी और खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं. यदि गेंद बल्लेबाज या फील्डर को साफ दिखाई नहीं देती, तो खेल रोक दिया जाता है. दृश्यता सुधरने पर खेल दोबारा शुरू किया जाता है और समय के नुकसान के अनुसार ओवरों में कटौती की जाती है. इन नियमों के जरिए ICC ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि खराब मौसम या कोहरे के बावजूद मैचों का नतीजा तय करने की प्रक्रिया साफ और टीमों के लिए संतुलित बनी रहे.